«Артур и Мерлин: Рыцари Камелота»: Рецензия Киноафиши

Король Артур, в одиночку воспитывающий сына Мордреда, спасает прекрасную Гвиневру и женится на ней. Проходят годы, правитель вместе со своими рыцарями отдыхает после долгой борьбы с Римской империей. Тем временем Мордред решает захватить власть в свои руки, жениться на приёмной матери и убить отца. Королю предстоит срочно вернуться домой и наказать узурпатора.

Мир кино и сериалов охватила новая волна популярности исторического фэнтези. Это вполне логично: «Игра престолов» закончилась, теперь каждый хочет перехватить хотя бы часть внимания огромной фанатской базы, экранизируя известные книги. В первую очередь речь идёт о топовых проектах вроде уже вышедшего «Ведьмака» от Netflix или готовящегося «Властелина колец» от Amazon.

Но и более мелких нишевых фильмов и сериалов тоже хватает. Разумеется, не могло обойтись без новых экранизаций легенд о короле Артуре и Мерлине. Причём летом 2020 года уже вышел сериал «Проклятая», основанный на романе Фрэнка Миллера, — необычная версия истории, рассказанная с точки зрения Нимуэ (именно от неё волшебник заполучил меч Эскалибур). Теперь же очередь дошла до малобюджетной британской постановки. Увы, её можно считать одной из самых неудачных экранизаций артурианы.

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Всё дело в том, что не слишком опытный режиссёр Джиллз Алдерсон будто забыл, что сюжет нужно подавать плавно, с логичным началом и завершением. «Артур и Мерлин» выглядит скорее не фильмом, а эпизодом сериала. Причём не пилотным, а где-то из середины второго сезона. Многие персонажи просто появляются на экране и ведут себя так, будто зритель их давно знает.

Причём авторы очень странно обошлись с литературной основой. Герои называют друг друга именами, которые будут понятны только знатокам легенд о короле Артуре. Но как раз фанаты останутся разочарованы больше всех: рыцарей просто формально обозначают, но никак не раскрывают.

Сюжет оставляет ощущение, что из фильма выкинули огромные куски. Причём, возможно, самые важные. Большую часть картины герой и злодей и вовсе не встречаются друг с другом. Артур и его рыцари долго и довольно скучно идут к замку, по пути скандаля и обсуждая планы. На какой-то активный экшен рассчитывать даже не приходится: за весь путь они встречают лишь пару наёмников. Мордред же совершает буквально все возможные злодейские поступки, чтобы захватить власть.

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

И, кстати, Мерлин вынесен в заголовок лишь для привлечения внимания. Сюжетная нагрузка на этого персонажа минимальна: он даёт Артуру советы, после чего благополучно исчезает. А Эскалибур упоминают лишь несколько раз, будто забыв о значении меча.

Всё свяжется лишь в самом финале, где покажут одну небольшую драку и пару драматичных моментов, в том числе на тему любовных треугольников (а то и квадратов). Но к этому моменту фильм уже не спасти никакими твистами.

Ещё больше мысль, что «Артуру и Мерлину» стоило бы быть сериалом, подтверждает визуальный ряд, а особенно спецэффекты. Если проект выходит, например, на канале SyFy или на знаменитом The CW, то зрители уже заранее готовы к топорной графике. Большое кино чаще подразумевает более толковую проработку. И если бледные тона, скрывающие простые декорации, ещё подходят истории, то когда дело доходит до магии, возникает ощущение, что фильм пришёл из далёкого прошлого.

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

Конечно, при огромном количестве экранизаций этой истории и при армии фанатов артурианы, посмотревшей буквально каждую из них, и на новую версию кто-то обратит внимание. Скорее просто для того, чтобы добавить фильм в коллекцию. Кого-то он даже заставит вспомнить «Великого Мерлина» 2008 года и прочие постановки с такими же наивными эффектами.

Но вряд ли найдутся поклонники, которых по-настоящему захватит, а тем более восхитит новая картина. Уж слишком много забыли в ней рассказать, отдав экранное время совершенно ненужным подробностям.

Алексей Хромов