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Постер фильма Осечка
3.1
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3.1

Осечка

, 2014
Misfire
США / боевик / 18+
Постер фильма Осечка
3.1

О фильме

У сотрудника спецслужб похищают его бывшую жену, которая проводила журналистское расследование в отношении наркомафии. Бравый служака берется за дело…

В ролях

Гэри Дэниелс
Cole
Ваннесса Васкес
Gracie
Майкл Греко
Johnny
Луис Гатика
Raul Montenegro
Джеффри Росс
Fitz
Alma Cruz
Sarah
Дэвид Фернандез
Javier
Fabián López
Cesar Montenegro
Justin Nesbitt
Dale
Энтони Дж. Рикерт-Эпстин
Weyland
Режиссер Р. Эллис Фрэзиер
Сценарист Р. Эллис Фрэзиер, Benjamin Budd
Композитор Ларри Группе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 29 марта 2015
Премьера в мире 6 октября 2014
Дата выхода
6 октября 2014 Великобритания 12
21 октября 2014 США
27 июля 2017 Южная Корея 15
12 января 2015 Япония
Бюджет $1 000 000
Производство Badhouse Studios Mexico, Full Throttle Pictures, Hannibal Media
Другие названия
Misfire, Agente antidroga, Bala Perdida, Đặc Vụ Nguy Hiểm, Karavana, Misfire - Bala Perdida, Misfire - Bersaglio mancato, Άστοχη βολή, Осечка, エージェント：コール

Рейтинг фильма

3.1
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
Обновлено 15 февраля 2023

Отзывы о фильме

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