В ролях
Луис Гатика
Raul Montenegro
Fabián López
Cesar Montenegro
Энтони Дж. Рикерт-Эпстин
Weyland
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Р. Эллис Фрэзиер
Сценарист
Р. Эллис Фрэзиер, Benjamin Budd
Композитор
Ларри Группе
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2014
Премьера онлайн
29 марта 2015
Премьера в мире
6 октября 2014
Дата выхода
|6 октября 2014
|Великобритания
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|12
|21 октября 2014
|США
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|27 июля 2017
|Южная Корея
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|15
|12 января 2015
|Япония
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Бюджет
$1 000 000
Производство
Badhouse Studios Mexico, Full Throttle Pictures, Hannibal Media
Другие названия
Misfire, Agente antidroga, Bala Perdida, Đặc Vụ Nguy Hiểm, Karavana, Misfire - Bala Perdida, Misfire - Bersaglio mancato, Άστοχη βολή, Осечка, エージェント：コール