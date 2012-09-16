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Kagi-dorobô no mesoddo

Ключ жизни, 2012

2012 / Япония
7.4 Оцените
10 голосов
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О фильме

Сакураи, безработный актер-неудачник, после попытки свести счеты с жизнью отправляется в баню. Здесь он становится свидетелем того, как Кондо, по виду преуспевающий бизнесмен, падает, поскользнувшись, и теряет сознание. Воспользовавшись суматохой, Сакураи заменяет ключи от ящиков в раздевалке и забирает вещи Кондо, решив выдать себя за него и начать новую жизнь. Он еще не знает, что Кондо — наемный убийца, работающий по заказу гангстеров якудза. Между тем Кондо, потеряв в результате ушиба память, уверен теперь, что он — актер-неудачник Сакураи пытается приспособиться к своей новой жизни. Ему на помощь приходит Канаэ, с которой он случайно познакомился в больнице. Она — главный редактор гламурного журнала, но главная ее забота — найти себе подходящего мужа…

7.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 16 сентября 2012
Возраст 16+
Режиссер
Кэндзи Утида
В ролях
Масато Сакаи
Тэруюки Кагава
Риоко Хиросуэ
Ёсиёси Аракава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ключ жизни 2 постера
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