Ключ жизни, 2012

Сакураи, безработный актер-неудачник, после попытки свести счеты с жизнью отправляется в баню. Здесь он становится свидетелем того, как Кондо, по виду преуспевающий бизнесмен, падает, поскользнувшись, и теряет сознание. Воспользовавшись суматохой, Сакураи заменяет ключи от ящиков в раздевалке и забирает вещи Кондо, решив выдать себя за него и начать новую жизнь. Он еще не знает, что Кондо — наемный убийца, работающий по заказу гангстеров якудза. Между тем Кондо, потеряв в результате ушиба память, уверен теперь, что он — актер-неудачник Сакураи пытается приспособиться к своей новой жизни. Ему на помощь приходит Канаэ, с которой он случайно познакомился в больнице. Она — главный редактор гламурного журнала, но главная ее забота — найти себе подходящего мужа…