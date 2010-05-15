Девочки-каллиграфы, 2010

Город Сикоку-тюо в префектуре Эхиме знаменит как город бумаги — здесь самое большое производство бумаги в Японии. Но в результате экономического кризиса он постепенно приходит в упадок. Сатоко — председатель школьного клуба каллиграфии, ее работы получили множество наград. Ее отец — профессиональный каллиграф и самое большое желание Сатоко — заслужить его похвалу.



Она не любит работать в команде, и считает, что каждый член клуба должен единолично добиваться успеха. В школу приходит новый учитель, Икэдзава, которого назначают консультантом клуба каллиграфии. Одна из членов клуба, Киёми, влюбляется в нового учителя и, подражая ему, делает каллиграфию под музыку.



Сатоко недовольна, но позже узнаёт, что отец Киёми вынужден закрыть свой магазин канцелярских принадлежностей, и Киёми хочет устроить каллиграфическое представление, чтобы привлечь клиентов на последнюю распродажу. Между тем экономическая ситуация в городе становится все хуже, закрываются писчебумажные фабрики и магазины. Чтобы оживить свой родной город и приободрить его жителей, Сатоко решает организовать каллиграфическое представление. Теперь все члены клуба должны выступить как единая команда.