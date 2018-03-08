Папина «Волга», 2018

У художницы по костюмам Евы внезапно умирает муж, который никогда не рассказывал ей о том, что кроме их дочери Терезы у него есть внебрачный сын того же возраста. Об этом свидетельствует тщательно спрятанный и случайно обнаруженный детский рисунок. Ева решает проигнорировать находку, но Тереза, у которой самой жизнь уходит из-под ног, не хочет оставлять мысли о существовании возможного брата. Вместе с матерью она отправляется на поиски бывших любовниц и друзей отца на его автомобиле-ветеране «Волге», чтобы раскрыть тайну.