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Папина «Волга» Папина «Волга»
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Tátova volha

Папина «Волга», 2018

2018 / Чехия
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О фильме

У художницы по костюмам Евы внезапно умирает муж, который никогда не рассказывал ей о том, что кроме их дочери Терезы у него есть внебрачный сын того же возраста. Об этом свидетельствует тщательно спрятанный и случайно обнаруженный детский рисунок. Ева решает проигнорировать находку, но Тереза, у которой самой жизнь уходит из-под ног, не хочет оставлять мысли о существовании возможного брата. Вместе с матерью она отправляется на поиски бывших любовниц и друзей отца на его автомобиле-ветеране «Волге», чтобы раскрыть тайну.

6.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 8 марта 2018
Возраст 16+
Режиссер
Иржи Вейделек
В ролях
Элишка Балзерова
Татьяна Вилгелмова
Вилма Цибулкова
Мартин Мышичка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Папина «Волга» 1 постер
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