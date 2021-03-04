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Райя и последний дракон Райя и последний дракон
Киноафиша Фильмы Райя и последний дракон Отзывы о мультфильме «Райя и последний дракон»
Raya and the Last Dragon Райя и последний дракон 2021 / США
8.4 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о мультфильме «Райя и последний дракон»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Много лет назад люди и драконы жили душа в душу в стране под названием Кумандра. Но гармоничному существованию пришёл конец: по закону сохранения энергии в мир добра вторглись силы зла. Появились Друуны — злые духи, полная противоположность драконам. Нападая на людей и волшебных существ, они превращают все в камень, высасывая души. Проигрывая им, пятерка (заветное число еще не раз напомнит о себе) оставшихся в живых драконов создает магический шар и передает ему все свои силы. Зло…

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angelnohci 4 марта 2021, 16:23
Очень противный мульт с ужасным озвучанием, скукота
4 марта 2021, 16:23 Ответить
User 5 марта 2021, 10:08
Такой крутой мультик, с глубоким смыслом. В лучших традициях Дисней.
5 марта 2021, 10:08 Ответить
Мариша Колдина 5 марта 2021, 20:59
Мультик супер! Добрый,есть борьба между добром и злом! И дружба!и я думаю это тот самый мультфильм который должны смотреть дети!а не те которые сейчас не понятные иногда показывают в таком же ютубе!!!советую!!
5 марта 2021, 20:59 Ответить
Алёна Черепанова 6 марта 2021, 05:41
Это великолепный мультфильм, его нужно смотреть всей семьёй! Качество звука офигеное, графика отличная, советую посмотреть его 🥰😍✨✨✨✨
6 марта 2021, 05:41 Ответить
Раиль Гильметдинов 6 марта 2021, 15:42
в ответ на сообщение angelnohci от 4 марта 2021, 16:23
Не нравится не смотрел бы
6 марта 2021, 15:42 Ответить
Раиль Гильметдинов 6 марта 2021, 15:44
Хороший мультик напоминает Моанну
6 марта 2021, 15:44 Ответить
poshehonec 7 марта 2021, 17:43
Оценка
Шикарный мультик! Лучший из последних!
7 марта 2021, 17:43 Ответить
Виталя Аседач 8 марта 2021, 22:01
Оценка
норм мультик
8 марта 2021, 22:01 Ответить
pavellbor 10 марта 2021, 14:53
Обожаю дисней!
10 марта 2021, 14:53 Ответить
Влада Березовская 11 марта 2021, 10:51
Очень крутой мультик !! Смешной, интересный с необычным сюжетом. Лучше любого фантастического фильма
11 марта 2021, 10:51 Ответить
Диана Эргашева 13 марта 2021, 17:02
Мулььик очень интересный,на счёт анимации 100000/10 ♥️♥️
13 марта 2021, 17:02 Ответить
Daria Khramova 13 марта 2021, 23:53
Мультфильм супер! Больше нечего сказать🥰
13 марта 2021, 23:53 Ответить
Виктория Торопова 14 марта 2021, 18:43
😌 😌 😌
14 марта 2021, 18:43 Ответить
Виктория Торопова 14 марта 2021, 18:45
Мультик с интересным сюжетом. Анимация классная.
14 марта 2021, 18:45 Ответить
User 16 марта 2021, 09:45
Очень интересный мультфильм, понравиться и детям и взрослым ,
16 марта 2021, 09:45 Ответить
koloskovroma 16 марта 2021, 16:34
Оценка
Мультфильм просто супер,давно не получали такого удовольствия от мультика,всем советуем,не пожалеете! 🙌
16 марта 2021, 16:34 Ответить
Наталия Петряшова 27 марта 2021, 14:24
Необыкновенно-красивый, яркий, добрый, поучительных мультфильм. Смотрела на одном дыхании! Рекомендую всем:от мала до велика!
27 марта 2021, 14:24 Ответить
Николай Янко 28 марта 2021, 15:16
Мультик отличный!!! Для детей и взрослых🔥🔥🔥
28 марта 2021, 15:16 Ответить
Иван Гавнов 4 апреля 2021, 05:57
после просмотра фильма я почувствовал самые разные вкусы.Началось все с пестрого привкуса кончинки на губах , а закончилась урино терапией. Моего сына звать володька ,здоровый падла вымахал ,но по свед.род ему всего 7.так вот,андрюха, смотрел с изумлением .довно ему так в глаза не ссали.
4 апреля 2021, 05:57 Ответить
Надежда Мужанова 8 апреля 2021, 03:26
Оценка
Рекомендую. Смотрели всей семьёй. Детям, как и взрослым, понравилось. Динамично, герои не дают заскучать ни на минуту
8 апреля 2021, 03:26 Ответить
Анастасия Киселёва 9 апреля 2021, 13:59
Оценка
Это очень классный мультик, сходите, не пожалеете 100%
Эмоции очень хорошо передает мультик, в нем показано все, про предательства, дружбу, надежду 10/10
9 апреля 2021, 13:59 Ответить
Макар Лиин 10 апреля 2021, 11:58
Мультфильм супер! Мне понравилось, война народов мирмира ради 1 камня дракона. Но вот появляется герой который собирает свою команду. Из каждого народа по 1 человеку, но еще и дракон
10 апреля 2021, 11:58 Ответить
mpolakova007 13 апреля 2021, 12:53
Мультик. Красивый драконы класс. Анимация класс в 3д вау дочке понравилось душевный мульт
13 апреля 2021, 12:53 Ответить
Tatyana Romanova 6 мая 2021, 15:55
Оценка
Мультик просто супер!!! Даже всплакнула!!! Смотрели всей семьей,очень всем понравился!!! 5/5
6 мая 2021, 15:55 Ответить
Tatyana Romanova 6 мая 2021, 15:56
Оценка
Ставим 10/10!!!
6 мая 2021, 15:56 Ответить
이름-없음 성-없음 30 января 2023, 18:21
в ответ на сообщение Мариша Колдина от 5 марта 2021, 20:59
Я согласна с вашим отзывом. Так как мультфильм учит беречь близких. Выполнен в ярких красках и в красочно сюжете. Мне понравился мультфильм. Советую посмотреть всей семьёй!
30 января 2023, 18:21 Ответить
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