Наша рецензия

Много лет назад люди и драконы жили душа в душу в стране под названием Кумандра. Но гармоничному существованию пришёл конец: по закону сохранения энергии в мир добра вторглись силы зла. Появились Друуны — злые духи, полная противоположность драконам. Нападая на людей и волшебных существ, они превращают все в камень, высасывая души. Проигрывая им, пятерка (заветное число еще не раз напомнит о себе) оставшихся в живых драконов создает магический шар и передает ему все свои силы. Зло…