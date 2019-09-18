«Петсон и Финдус. Финдус переезжает»: Рецензия Киноафиши
Продолжение приключений старика Петсона и говорящего кота Финдуса, состоящие из домашней теплоты и настоящей дружбы, но пересказанные уже в третий раз.
«Петсон и Финдус» - популярная серия детских книжек шведского писателя Свена Нурдквиста. Главные герои: одинокий старик-изобретатель Петсон, живущий на окраине деревни, и кот-проказник Финдус, подарок доброй соседки. Неожиданно хозяин и питомец узнают, что могут понимать речь друг друга, и между столь непохожими героями завязывается настоящая дружба. Знаменитые персонажи давно выросли из простых книг и получили: собственные комиксы (их тоже иллюстрирует Свен Нурдквист), серию рисованных мультфильмов и полнометражные фильмы, сочетающие в себе игровое кино и компьютерную анимацию. «Финдус переезжает» - третья часть их приключений на большом экране.
Однажды утром кот Финдус замечает, что не помещается в собственную кровать. Петсон мастерит для него новую мебель с отличным пружинистым матрасом. Именно последний и становится камнем преткновения. При каждом удобном случае Финдус не упускает возможности попрыгать на нем, мешая своими скачками Петсону. Из-за постоянного шума он вынужден просыпаться посреди ночи, нарушая давно отлаженный распорядок. Вместо того, чтобы пойти на встречу другу, кот вынуждает старика построить ему новый дом, в котором можно будет целый день наслаждаться прыжками. Строительство и переезд Финдуса становится настоящим кризисом их отношений и ставит под угрозу долгую дружбу.
Если вы знакомы с фильмами о приключениях «Петсона и Финдуса», то новая картина не сможет вас удивить. Несмотря на прошедшие 5 лет со времен оригинала, все осталось на привычных местах: яркие нарисованные задники, примитивно анимированный кот, приятный мультяшный дизайн и минимум компьютерной графики. Сохранились теплота и наивность их приключений. В этот раз к дружбе героев добавляется новая проблема – взросление, вынуждающее персонажей вновь пересмотреть свои взгляды на жизнь. Отеческий подход Петсона сталкивается с подростковым напором самостоятельности Финдуса, создавая коктейль из претензий и противоречий. Желание ощутить себя взрослым, пускай и похвальное, но в случае Финдуса, поспешное, из-за чего герои постоянно попадают в очередные переделки. Невзгоды, конечно, довольно условны и призваны лишь укрепить дружбу. В подобном семейном кино нас может ожидать исключительно счастливый конец с песнями и танцами за большим дружеским столом.
Исполнение также не сделало шага вперед, оставшись довольно примитивным для детского семейного кино. Такое подойдет только самым маленьким зрителям. Диалоги излишне простодушны, песни не удивляют вокалом и текстом, а постановка условна. Фильм ощущается очередным эпизодом телесериала с уже знакомыми героями, лишь слегка изменивших завязку своих приключений. Подобные проекты превосходно подходят для онлайн-платформ, не вынуждая родителей сопровождать своих маленьких детей в кинотеатре. Большой формат оголяет все шероховатости, которые становятся слишком заметны. Это не столь критично для детей. Они будут рады знакомым героям и милому юмору, в отличие от скучающих сопровождающих. Повезло лишь новым зрителям. История продолжает оставаться универсальной, не вынуждая знать сюжеты предыдущих картин. Персонажи прекрасно узнаются в своих образах и без многочасового введения.
«Петсон и Финдус. Финдус переезжает» - излишне типичное продолжение, подкупающее лишь своей литературной основой. Если вы уже знакомы с предыдущими картинами, вас будет преследовать эффект дежа вю. Окружение как будто не претерпело никаких изменений и оказалось законсервировано в своей детской наивности. Герои вновь решают практически те же проблемы в старых декорациях. Отсутствие изменений и развития вряд ли способно пойти кому-то на пользу. Для поклонников подобный подход авторов станет большим плюсом, остальным лучше познакомиться со стариком Петсоном и котом Финдусом дома. В таком формате у вас будет больше шансов полюбить этих героев.
Константин Киценюк