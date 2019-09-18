«Петсон и Финдус. Финдус переезжает»: Рецензия Киноафиши

«Петсон и Финдус» - популярная серия детских книжек шведского писателя Свена Нурдквиста. Главные герои: одинокий старик-изобретатель Петсон, живущий на окраине деревни, и кот-проказник Финдус, подарок доброй соседки. Неожиданно хозяин и питомец узнают, что могут понимать речь друг друга, и между столь непохожими героями завязывается настоящая дружба. Знаменитые персонажи давно выросли из простых книг и получили: собственные комиксы (их тоже иллюстрирует Свен Нурдквист), серию рисованных мультфильмов и полнометражные фильмы, сочетающие в себе игровое кино и компьютерную анимацию. «Финдус переезжает» - третья часть их приключений на большом экране.

Однажды утром кот Финдус замечает, что не помещается в собственную кровать. Петсон мастерит для него новую мебель с отличным пружинистым матрасом. Именно последний и становится камнем преткновения. При каждом удобном случае Финдус не упускает возможности попрыгать на нем, мешая своими скачками Петсону. Из-за постоянного шума он вынужден просыпаться посреди ночи, нарушая давно отлаженный распорядок. Вместо того, чтобы пойти на встречу другу, кот вынуждает старика построить ему новый дом, в котором можно будет целый день наслаждаться прыжками. Строительство и переезд Финдуса становится настоящим кризисом их отношений и ставит под угрозу долгую дружбу.

Если вы знакомы с фильмами о приключениях «Петсона и Финдуса», то новая картина не сможет вас удивить. Несмотря на прошедшие 5 лет со времен оригинала, все осталось на привычных местах: яркие нарисованные задники, примитивно анимированный кот, приятный мультяшный дизайн и минимум компьютерной графики. Сохранились теплота и наивность их приключений. В этот раз к дружбе героев добавляется новая проблема – взросление, вынуждающее персонажей вновь пересмотреть свои взгляды на жизнь. Отеческий подход Петсона сталкивается с подростковым напором самостоятельности Финдуса, создавая коктейль из претензий и противоречий. Желание ощутить себя взрослым, пускай и похвальное, но в случае Финдуса, поспешное, из-за чего герои постоянно попадают в очередные переделки. Невзгоды, конечно, довольно условны и призваны лишь укрепить дружбу. В подобном семейном кино нас может ожидать исключительно счастливый конец с песнями и танцами за большим дружеским столом.

«Петсон и Финдус. Финдус переезжает»

Исполнение также не сделало шага вперед, оставшись довольно примитивным для детского семейного кино. Такое подойдет только самым маленьким зрителям. Диалоги излишне простодушны, песни не удивляют вокалом и текстом, а постановка условна. Фильм ощущается очередным эпизодом телесериала с уже знакомыми героями, лишь слегка изменивших завязку своих приключений. Подобные проекты превосходно подходят для онлайн-платформ, не вынуждая родителей сопровождать своих маленьких детей в кинотеатре. Большой формат оголяет все шероховатости, которые становятся слишком заметны. Это не столь критично для детей. Они будут рады знакомым героям и милому юмору, в отличие от скучающих сопровождающих. Повезло лишь новым зрителям. История продолжает оставаться универсальной, не вынуждая знать сюжеты предыдущих картин. Персонажи прекрасно узнаются в своих образах и без многочасового введения.

«Петсон и Финдус. Финдус переезжает» - излишне типичное продолжение, подкупающее лишь своей литературной основой. Если вы уже знакомы с предыдущими картинами, вас будет преследовать эффект дежа вю. Окружение как будто не претерпело никаких изменений и оказалось законсервировано в своей детской наивности. Герои вновь решают практически те же проблемы в старых декорациях. Отсутствие изменений и развития вряд ли способно пойти кому-то на пользу. Для поклонников подобный подход авторов станет большим плюсом, остальным лучше познакомиться со стариком Петсоном и котом Финдусом дома. В таком формате у вас будет больше шансов полюбить этих героев.

Константин Киценюк