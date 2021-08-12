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Free Guy Главный герой 2021 / США
8.5 Оцените
221 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Главный герой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В жизни Парня все идет своим чередом. Каждый день он начинает со соборов, пьет свой кофе с двойными сливками и сахаром, а затем идет на работу в банке, где ограбления лишь один из пунктов распорядка дня. Подобное – абсолютная норма в городе Фри Сити, ведь перед нами компьютерная игра, а Парень в ней простой NPC, созданный для того, чтобы делать это место более живым. Все меняется, когда он встречает девушку мечты, и ей оказывается реальный игрок. Изменив свой привычный паттерн поведения,…

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Jyliya05 12 августа 2021, 19:19
Оценка
Очень крутой фильм!!!Интересная задумка и классный сюжет!Райан Рейнольдс как всегда красавчик)Всем рекомендую👍
12 августа 2021, 19:19 Ответить
mrysokov 13 августа 2021, 05:02
Оценка
Очень классный фильм👍🏻\nМожно посмеяться и увидеть множество отсылок к другим фильмам и играм😁
13 августа 2021, 05:02 Ответить
BrilJantik1 13 августа 2021, 13:18
Оценка
Захватывает
13 августа 2021, 13:18 Ответить
zolotarevfeliks1234 13 августа 2021, 17:28
Оценка
Столько удовольствия получил)) Этот фильм по праву вошел в один из моих любимых фильмов))
13 августа 2021, 17:28 Ответить
User 14 августа 2021, 09:48
Оценка
Очень
14 августа 2021, 09:48 Ответить
Liza Reshetnikova 14 августа 2021, 17:21
Оценка
👍
14 августа 2021, 17:21 Ответить
bukunovich.vladimir 14 августа 2021, 18:44
Оценка
Кино бомба
14 августа 2021, 18:44 Ответить
Александра Сукач 14 августа 2021, 18:57
Оценка
Фильм супер!
14 августа 2021, 18:57 Ответить
User 15 августа 2021, 06:30
Оценка
😻😻😻
15 августа 2021, 06:30 Ответить
kkravtsovaa 15 августа 2021, 13:57
Оценка
Легкий, веселый и очень приятный фильм. Простая, но трогательная история, сдобренная хорошей музыкой🙏🏽
15 августа 2021, 13:57 Ответить
Илона Васильевна 15 августа 2021, 14:54
Муть..., пока смотрела уснула...
15 августа 2021, 14:54 Ответить
Vlad Stepin 15 августа 2021, 22:15
Оценка
Очень понравился фильм. Интересный сюжет. Хорошая компьютерная графика.
15 августа 2021, 22:15 Ответить
irina-ig 15 августа 2021, 23:32
Оценка
Отличный фильм
15 августа 2021, 23:32 Ответить
Екатерина Ефимова 15 августа 2021, 23:40
Оценка
Сюжет класный! Актер потрясающий! Добрый, милый и смешой фильм!
15 августа 2021, 23:40 Ответить
gridneva2804 16 августа 2021, 11:48
Оценка
Фильм норм +, не скучный
16 августа 2021, 11:48 Ответить
Андрей Тимченко 17 августа 2021, 18:47
Оценка
Советую всем его посмотреть, нам с девушкой зашёл есть и темы комедии и романтики) Приятного просмотра!!!!!
17 августа 2021, 18:47 Ответить
Елизавета Левченко 17 августа 2021, 20:47
Очень классный и смешной фильм! Советую все,задумка классная. Смотрели компанией,понравилось всем 😉
17 августа 2021, 20:47 Ответить
Алина Паршукова 17 августа 2021, 21:08
Оценка
Фильм классный, смешной, всем советую! 😹👍
17 августа 2021, 21:08 Ответить
User 17 августа 2021, 21:58
Оценка
❤️
17 августа 2021, 21:58 Ответить
ova3012008 17 августа 2021, 22:14
Оценка
Это реально что то новое, обязательно для просмотра.
17 августа 2021, 22:14 Ответить
User 18 августа 2021, 12:25
Оценка
Очень хочу посмотреть
18 августа 2021, 12:25 Ответить
User 18 августа 2021, 22:17
Оценка
отличное кино
18 августа 2021, 22:17 Ответить
gorobchnko1601 19 августа 2021, 10:40
Оценка
Крутой фильм
19 августа 2021, 10:40 Ответить
Арсений Прокопов 19 августа 2021, 15:19
Оценка
Понимаю, с детьми сходить можно. Но правда, если вам больше 8-ми лет, вам скорее всего не зайдёт. Задумка хорошая, но кроме отсылок и актёрского состава тут хорошо ничего нету, любовная линия полностью высосана из пальца, а ГЛАВНЫЙ антононист плохой, потому что он плой. Единственный хороший персонаж это приятель (черный полицейский)он хоть как-то прописан. История плоская, не знаю почему такие хорошие оценки
19 августа 2021, 15:19 Ответить
User 19 августа 2021, 21:05
Оценка
👍🏻👍🏻👍🏻
19 августа 2021, 21:05 Ответить
Александр Шибанов 20 августа 2021, 10:13
Оценка
Вполне ... Посмотреть можно.
20 августа 2021, 10:13 Ответить
Мария Кузнецова 21 августа 2021, 14:03
Оценка
Понравился,прикольный,сюжет интересный
21 августа 2021, 14:03 Ответить
User 21 августа 2021, 17:34
Оценка
Не всем может понравиться данный вид фильма, но он очень зашел
21 августа 2021, 17:34 Ответить
Татьяна К 22 августа 2021, 13:35
Оценка
Не смотря на плохие отзывы, фильм неплохой,напоминает отдалённо фильм пиксели.ограничение 16+(только поцелуи),по факту лет с 7 вполне можно детям
22 августа 2021, 13:35 Ответить
User 24 августа 2021, 08:14
Оценка
Идея очень интересная и можно было вывернуть даже в несколько фильмов.
24 августа 2021, 08:14 Ответить
Кэт 24 августа 2021, 21:59
Оценка
Хочу выразить свое личное мнение о фильме, вдруг кому-то будет полезно: чушь полная. Если Вы любите худо-бедно хорошее кино, то не тратьте на это свое драгоценное время.
24 августа 2021, 21:59 Ответить
Владислав Паничкин 29 августа 2021, 14:14
Оценка
Отличный фильм, для всех
29 августа 2021, 14:14 Ответить
User 30 августа 2021, 13:32
Оценка
Идеально
30 августа 2021, 13:32 Ответить
User 30 августа 2021, 17:10
Оценка
Детский сад.Ушёл на половине.Из за роли Райана Р смотрел.Кино для фанатов игр :)
30 августа 2021, 17:10 Ответить
dotaspb87 1 сентября 2021, 20:26
Оценка
Хороший
1 сентября 2021, 20:26 Ответить
Денис Мазманов 4 сентября 2021, 23:55
Оценка
Сюжет конечно необычный. Но мне кажется, далеко не все поймут этот фильм. Как минимум, нужно знать что такое GTA и Fortnite. Но комедией его трудно назвать. Откуда такой высокий рейтинг? Неужели из-за Райана Рейнольдса в главной роли?
4 сентября 2021, 23:55 Ответить
Ольга Рухлова 5 сентября 2021, 07:53
Фильм легкий, с юмором и приятной картинкой. В общем, порадовал. Ребенку 10 лет тоже было интересно. Думаю, как-нибудь провести вечер за просмотром дома можно будет ещё разок.
5 сентября 2021, 07:53 Ответить
ElizavetaPersonal 5 сентября 2021, 10:26
Оценка
Эта хрень идёт 2 часа. Я ждала когда же это всё закончится. 🤦🏼‍♀️
5 сентября 2021, 10:26 Ответить
ElizavetaPersonal 5 сентября 2021, 10:28
в ответ на сообщение Татьяна К от 22 августа 2021, 13:35
Оценка
А ничего, что людей грабят и убивают каждый день в этом фильме.
5 сентября 2021, 10:28 Ответить
Ольга 5 сентября 2021, 10:41
Оценка
Не знаю откуда у этого фильма такой рейтинг, полный бред даже не стала смотреть до конца.
5 сентября 2021, 10:41 Ответить
cherepaska3 5 сентября 2021, 10:58
Оценка
Отличный фильмец. С юморком. Посмотреть стоит.
5 сентября 2021, 10:58 Ответить
User 5 сентября 2021, 20:15
Оценка
Очень понравилось
5 сентября 2021, 20:15 Ответить
Лера Диченскова 7 сентября 2021, 11:24
Оценка
Вот это фантазия у автора сценария, не перестаю удивляться! фильм просто улет 🚀 🚀Советую к просмотру!!!
7 сентября 2021, 11:24 Ответить
Елизавета Хаирова 7 сентября 2021, 18:08
Оценка
Фильм очень классный, очень хочется ещё раз посмотреть. Ну просто этим фильмом можно любоваться!!
7 сентября 2021, 18:08 Ответить
User 8 сентября 2021, 16:57
Оценка
ПРОСТО ШИКАРНЫЙ! В нем столько эмоций, неожиданных моментов, просто даже то, что ты о таком даже подумать не смог бы. Просто посмотрите!😻
8 сентября 2021, 16:57 Ответить
elanor9 11 сентября 2021, 21:00
Оценка
Веселый, легкий! Как раз для субботнего просмотра )
11 сентября 2021, 21:00 Ответить
Леся Мечетина 15 октября 2021, 10:57
Редкостное г@вно🤦🏻‍♀️ Это худший фильм с Районом Рейнольдстом
15 октября 2021, 10:57 Ответить
Леся Мечетина 15 октября 2021, 10:58
в ответ на сообщение Ольга от 5 сентября 2021, 10:41
Полностью согласна
15 октября 2021, 10:58 Ответить
plamya.adskoe 22 октября 2021, 19:19
Оценка
Смотрю, главный актер выбирает себе интересные роли, и проекты. Похвально. надеюсь и в будущем будет верен этому направлению. А то задолбала штампованная голивудщина.
22 октября 2021, 19:19 Ответить
Мардж 3 ноября 2021, 17:50
Оценка
А по мне веселый и интересный фильм. Где даже банальные постреляшки в тему!
3 ноября 2021, 17:50 Ответить
Миротворец 7 ноября 2021, 18:50
Оценка
Веселенькое и ненапряжное кинцо! И этим очень зашло. Как и тем, что такое на протижении всего фильма.
7 ноября 2021, 18:50 Ответить
Евгений Гоменюк 19 января 2022, 13:29
Оценка
Фильм прикольный и даже в чем-то интересный, но могло быть и лучше и гораздо интереснее и лучше. Ну если говорить что выходит последние годы, то оно да нормальное. Но смотреть детям не сдал смотреть [если были, младшем 10] , а старшим без родителей нельзя лучше смотреть.
19 января 2022, 13:29 Ответить
User 22 декабря 2022, 14:47
в ответ на сообщение User от 30 августа 2021, 17:10
Вы просто не поняли смысла(
22 декабря 2022, 14:47 Ответить
User 22 декабря 2022, 14:50
Кто говорит, что этот фильм «не аллё» тот живёт в танке🥴
Фильм просто пушка!! С очень большим смыслом👍 и подсказками😉
22 декабря 2022, 14:50 Ответить
User 22 декабря 2022, 14:51
в ответ на сообщение Леся Мечетина от 15 октября 2021, 10:57
Привет тем кто в танке✋😂
22 декабря 2022, 14:51 Ответить
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