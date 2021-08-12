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В жизни Парня все идет своим чередом. Каждый день он начинает со соборов, пьет свой кофе с двойными сливками и сахаром, а затем идет на работу в банке, где ограбления лишь один из пунктов распорядка дня. Подобное – абсолютная норма в городе Фри Сити, ведь перед нами компьютерная игра, а Парень в ней простой NPC, созданный для того, чтобы делать это место более живым. Все меняется, когда он встречает девушку мечты, и ей оказывается реальный игрок. Изменив свой привычный паттерн поведения,…