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Томная блондинка с простым русским именем Лана (Евгения Танаева) живет в Санкт-Петербурге с бесчувственным мужем-чурбаном (Олег Тактаров) и воспитывает маленького сына Дени. Муж хочет, чтобы ребенок занимался боксом, но самому мальчику больше нравится футбол. У него даже есть любимый игрок – американец Райан Хоггс (Лиам Макинтайр, сексапильный Спартак из одноименного сериала), выступающий за клуб из Лос-Анджелеса. На этом месте у зрителей уже потихоньку начинают вылезать глаза из орбит:…