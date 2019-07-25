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До скорой встречи До скорой встречи
Киноафиша Фильмы До скорой встречи Отзывы о фильме «До скорой встречи»
See you soon До скорой встречи 2019 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «До скорой встречи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Томная блондинка с простым русским именем Лана (Евгения Танаева) живет в Санкт-Петербурге с бесчувственным мужем-чурбаном (Олег Тактаров) и воспитывает маленького сына Дени. Муж хочет, чтобы ребенок занимался боксом, но самому мальчику больше нравится футбол. У него даже есть любимый игрок – американец Райан Хоггс (Лиам Макинтайр, сексапильный Спартак из одноименного сериала), выступающий за клуб из Лос-Анджелеса. На этом месте у зрителей уже потихоньку начинают вылезать глаза из орбит:…

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standartsklad 25 июля 2019, 19:35
Оценка
Здравствуйте!!! Сегодня посмотрел! Показалось!? Hе гармоничная озвучка!? Наивно!!
25 июля 2019, 19:35 Ответить
Евгений Стешенко 26 июля 2019, 00:12
Оценка
Более убогого дубляжа, я ещё в своей жизни не слышал. Актёрская игра очень и очень слабая. В целом фильм сносный. Оценка 5 из 10
26 июля 2019, 00:12 Ответить
Александр Шибанов 26 июля 2019, 10:33
Оценка
"Розовые сопли" про "Золушку". Футболист с ногами "Х". 50-ти летняя "молодуха" с "умирающим" голосом.
26 июля 2019, 10:33 Ответить
oksv07 26 июля 2019, 10:34
Спартак!!! О нееетт !!!!
26 июля 2019, 10:34 Ответить
Екатерина Наумова 26 июля 2019, 15:27
Оценка
Только что посмотрела,это худшая трата денег и времени в моей жизни...такое г
26 июля 2019, 15:27 Ответить
Елена Бойкова 27 июля 2019, 01:08
Оценка
С большим удовольствием посмотрела фильм. Чистая,нежная,романтичная история любви. Получила настоящие эмоции. Были и мурашки по коже, и слезы радости потому что всегда верю в прекрасное. Увидела СВОЙ Питер какими то другими глазами. Красота необыкновенная. Очень прониклась к ситуации и к чувствам главной героине Лане. С хорошим настроем шла на фильм и не ошиблась в выборе. А вышла просто счастливой. Знаете наверное он просто ЧЕСТНЫЙ, а это всегда берет задушу. Рекомендую всем счастливым !!!
27 июля 2019, 01:08 Ответить
khalima 29 июля 2019, 00:55
Оценка
Фильм средний. Актриса никакая...
29 июля 2019, 00:55 Ответить
Наталия Петряшова 29 июля 2019, 19:37
Людииии! Такого говна я давно не видела🤦‍♀️Мы с подружкой весь фильм про ржали, во-первых, над наивным сюжетом(вернее, бестолковым сюжетом), дубляж-пипец;ржака, как будто обкурились кто делал озвучку🤣;во-вторых, артисты, скорее главная героиня-Лана.....🤦‍♀️Где её нашли? Такое ощущение, что это жена какого-нибудь дяденьки с Рублевки, который захотел показать свою протюнгованную куклу.... В Финале-показ бриллиантов🤣🤣🤣В-третьих,фильм для просмотра +18, но, кроме поцелуев ни фига не было... Это не главное, но непонятно зачем пишут возрастную категорию +18 🤣🤣🤣В зале сидели мы с подругой и...... 2-ое детишек школьного возраста🤦‍♀️🤣;вопрос-почему пропустили детей для просмотра, если указана ограничение возрастной категории? 🤭Школьники, как и мы с подружкой, комментировали весь фильм и проржали......Но больше всего мы боялись, когда появятся сцены для +18....,но их не оказалось... Фух🤣🤣🤣Подводя вышеизложенное, обращаюсь ко всем:ЛЮДИ! НЕ ХОДИТЕ НА ЭТО ГОВНО😎
29 июля 2019, 19:37 Ответить
pavelboikov10 31 июля 2019, 16:34
Оценка
Хороший, добрый сценарий. Невероятно красивый Санкт-Петербург. Русские люди настолько привыкли к плохому исходу в конце, что не могут даже мысли допустить о том что мечты сбываются и есть хэппи энд в конце. Я точно не знаю но вроде это дебют, и для дебюта это очень топовый фильм. Да и вообще фильм зашел. Ходил с девушкой она довольна, мне фильм тоже понравился. Советую
31 июля 2019, 16:34 Ответить
Olga Vistunova 1 августа 2019, 11:54
Оценка
Фильм специфический. Вроде и хочется посмотреть на историю любви и сказку. Но сделано как то на коленке.. События проходят в современное время, а Россию показывают их 90-х. Это режет глаз. Также шли посмотреть на Питер, но когда героиня со спаса на крови мгновенно оказывается на Дворцовой, а потом на Ваське.. Понятно, что хотели показать красивые виды Питера, но эта нелогичность выбивает. Актриса, как неживая. Дубляж ужасный. Очень монотонно. Если бы ни коренная цена на сеанс, я бы тоже плевалась..а так мы с мужем всю дорогу обсуждали фильм и было весело
1 августа 2019, 11:54 Ответить
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