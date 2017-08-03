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Дэвид Махмуди
Дэвид Махмуди
David Mahmoudieh
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Дэвида Махмуди
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Фильмография Дэвида Махмуди
До скорой встречи
мелодрама, драма
2019, США
6.0
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Дебютантка из России снимется голливудской драме с Лиамом Макинтайером
Российская актриса-дебютантка Евгения Танаева исполнит одну из главных ролей в романтической драме «До скорой встречи» с австралийским актером Лиамом Макинтайером, который известен
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3 августа 2017 12:11
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