«До скорой встречи»: Рецензия Киноафиши

Мелодрама о любви американского футболиста и матери-одиночки из России, в которой на удивление мало штампов, но еще меньше смысла.

Томная блондинка с простым русским именем Лана (Евгения Танаева) живет в Санкт-Петербурге с бесчувственным мужем-чурбаном (Олег Тактаров) и воспитывает маленького сына Дени. Муж хочет, чтобы ребенок занимался боксом, но самому мальчику больше нравится футбол. У него даже есть любимый игрок – американец Райан Хоггс (Лиам Макинтайр, сексапильный Спартак из одноименного сериала), выступающий за клуб из Лос-Анджелеса. На этом месте у зрителей уже потихоньку начинают вылезать глаза из орбит: русский мальчик, который фанатеет от американского футболиста и даже носит дома майку с его именем? Какая-то фантастика, правда? Подождите, ребята, это еще цветочки.

Однажды Райан вместе с невестой садится за руль в нетрезвом состоянии и попадает в аварию. Врачи сомневаются, что он когда-нибудь снова сможет выйти на поле. Расстроенный игрок сбегает от проблем на круизный лайнер, совершающий путешествие по греческим островам. В это время там же оказывается и Лана, которая рассталась с мужем и, ни проработав в жизни ни дня (ведь российские женщины после замужества обычно не работают), сразу устроилась на корабль барменшей. Один заказ у стойки – и между героями пробегает искра.

Картина Дэвида Махмуди - реликт из той эпохи, когда кино смотрели на VHS, лучшим фильмом всех времен у зрительниц считалась «Красотка» с Джулией Робертс, в газетных ларьках продавали любовные романы в мягких обложках, а по радио крутили хиты безголосых исполнительниц, за которыми стояли влиятельные «папики». Казалось, те времена давно прошли, но вот же они, передают приветы: чудовищная по своим художественным качествам мелодрама, снятая безвестным режиссером с безвестной дебютанткой в главной роли, выходит в России на 800 копиях (это очень, очень много) при поддержке крупнейшего в стране прокатчика. «До скорой встречи» - кинематографический аналог «Муси-пуси» или «Джаги-джаги», искусственно навязанный публике продукт, который не нужен никому, кроме его тщеславных создателей. И если бездарная песня отнимет у вас максимум три-четыре минуты жизни, то бездарный фильм откромсает сразу два часа.

До скорой встречи

В самой сюрреалистической сцене картины главный герой приезжает в Петербург и, слоняясь возле нового стадиона, встречает коллегу. «Владислав Радимов?» - мгновенно опознает легенду «Зенита» американец. «Великий Райан Хоггс!» - радостно откликается тот. Радимов, впрочем, не единственная приглашенная звезда. В одном из эпизодов трясет пышными кудрями испанец Карлес Пуйоль, а агента Хоггса играет Харви Кейтель (остается надеяться, что ему за эту роль хотя бы щедро заплатили).

Все прочие сюжетные ходы и художественные решения только множат изначальную нелепицу. Съемки Дворцовой площади с высоты птичьего полета монтируются со сценами, снятыми где-то в румынских подворотнях, и этот подлог виден невооруженным глазом: другое освещение, другие цвета, дома, улепленные кондиционерами – жарким петербургским летом без охлаждения воздуха, разумеется, не обойтись. Евгения Танаева, исполнительница главной роли, соавтор сценария и продюсер фильма, с абсолютно одинаковым выражением лица встречает все горести и радости, которые обрушиваются на ее героиню. Кадры с круизного лайнера и греческих островов напоминают дешевую туристическую рекламу.

Лана ездит по городу на стареньких «Жигулях». Тут, конечно, возникает вопрос, почему на внушительный тюнинг собственной внешности у нее средств всегда хватает, а на тюнинг машины и прочие важные вещи – нет, но задаваться им бессмысленно, ответа все равно не будет. К тому же у гримеров фильма и так хватает провалов: в сцене романтического пробега под Александровской колонной, например, герою-футболисту делают лиловые губы, как у утопленника.

Трудно представить себе человека, который мог бы всерьез очароваться этим бессовестным актом нарциссизма. Даже в российском кино героини-золушки давно перестали быть простодушными дурочками, что уж говорить об иностранном. Кого-то за океаном - фильм почти одновременно выходит в российских и американских кинотеатрах - еще могут, наверное, удивить разводные мосты и белые ночи (Петербург как туристическую Мекку и идеальную декорацию для шоу «Холостяк» тут рекламируют по полной программе), но отечественному зрителю «До скорой встречи» не может предложить ничего. Уж лучше десять неудачных живых свиданий, чем один поход на этот синтетический заменитель «Красотки», опоздавший с выходом минимум на двадцать лет.

Ксения Реутова