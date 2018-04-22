Безымянная главная героиня переживает болезненный разрыв со своим молодым человеком, лицо которого зритель видит только на написанным ею портрете. Горе не отступает, и героиня принимает совет подруги найти себе парня на одну ночь, чтобы развеяться, девушка поочередно встречается с четырьмя разными юношами, но ни один из них не может удовлетворить ее потребностей. Тогда она отправляется за город, где надеется найти долгожданное утешение в единении с природой.
Молодая иностранка ищет в Москве свою любовь, идеал, мечту. Но что делать, если не можешь найти даже партнера на одну ночь? Её неправильно понимают или причина в ней самой? Она изо дня в день ведет свой видеоблог и пытается понять причину своего одиночества в большом городе.
|14 февраля 2020
|Россия
|Planeta Inform
|18+
В рамках 40-го Московского Международного Кинофестиваля(ММКФ) 21 апреля 2018 годасостоялась премьера фильма “Ню”, первой режиссерской… Читать дальше…