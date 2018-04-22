Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ню
Постер фильма Ню
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 4.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ню

Ню

Nu 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Безымянная главная героиня переживает болезненный разрыв со своим молодым человеком, лицо которого зритель видит только на написанным ею портрете. Горе не отступает, и героиня принимает совет подруги найти себе парня на одну ночь, чтобы развеяться, девушка поочередно встречается с четырьмя разными юношами, но ни один из них не может удовлетворить ее потребностей. Тогда она отправляется за город, где надеется найти долгожданное утешение в единении с природой. 

  • Режиссером и сценаристом картины выступила китаянка Ян Гэ, участница труппы Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре». По словам Ян Гэ, фильм возник из ощущения тотального непонимания и желания быть услышанной.
  • Хотя фильм снимался по методу импровизации, его сценарий был четко структурирован согласно классическим схемам голливудского кинопроизводства. При этом он занимал всего две страницы, чтобы оставить актерам и режиссеру пространство для творчества.
  • Оператор Мария Андросова разработала для фильма специфическое визуальное решение: каждая деталь, попадающая в кадр, продумана и имеет особое значение для драматургии картины. Практически каждый план был продуман создателями и выполнен в раскадровке еще до начала съемок.
  • В фильме практически нет диалогов, а монологи записаны Ян Гэ на телефон и вставлены в фильм уже на постпродакшене.

Молодая иностранка ищет в Москве свою любовь, идеал, мечту. Но что делать, если не можешь найти даже партнера на одну ночь? Её неправильно понимают или причина в ней самой? Она изо дня в день ведет свой видеоблог и пытается понять причину своего одиночества в большом городе.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 13 марта 2020
Премьера в мире 22 апреля 2018
Дата выхода
14 февраля 2020 Россия Planeta Inform 18+
Сборы в мире $5 471
Другие названия
Nu, Ню
Режиссер
Ян Гэ
Ян Гэ
В ролях
Ян Гэ
Ян Гэ
Евгений Романцов
Евгений Романцов
Демид Усачёв
Фабио Брессан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ню
Троица 5.0
Троица (2019)
Хит 3.2
Хит (2017)
Домой! 0.0
Домой! (2022)
Соври мне правду 5.2
Соври мне правду (2021)

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Красавицам-китаянкам в России жить тяжело. А натурам творческим – и подавно. Потому что когда красавице-китаянке срочно нужно хоть с кем-нибудь переспать – переспать у нее ни с кем не выходит. А ведь она и песенок альбом записала, и картину нарисовала, и голенькая во всех позах на фотосессии повертелась… И даже килограмм винограда перед камерой томно скушала – а не получается переспать, хоть реви. (Она, собственно, и ревет). И ведь не олигарха девушка жаждет: ей, по…
Читать
katya171099 5 сентября 2019, 11:45
Жажда ню

В рамках 40-го Московского Международного Кинофестиваля(ММКФ) 21 апреля 2018 годасостоялась премьера фильма “Ню”, первой режиссерской… Читать дальше…
Отзывы Написать
Новости о фильме
Фильм якутского режиссера «Царь-птица» стал победителем ММКФ
Фильм якутского режиссера «Царь-птица» стал победителем ММКФ В Москве раздали награды победителям 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В основном конкурсе победила картина из Якутии «Царь-птица»
Написать
27 апреля 2018 17:04
Ян Гэ получила награду ММКФ за режиссерский дебют
Ян Гэ получила награду  ММКФ за режиссерский дебют Постановщик картины «Ню» китаянка Ян Гэ получила специальную премию Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за режиссерский дебют.  Приз учрежден журналом InStyle. Лента
Написать
25 апреля 2018 17:12
ММКФ-2018: Три этнические истории о простых людях
ММКФ-2018: Три этнические истории о простых людях На Московском международном фестивале в этом году представлены три российские картины с этническим колоритом: «Ню» Ян Гэ, «Царь-птица» Эдуарда Новикова и «Спитак»
Написать
24 апреля 2018 09:25
Все новости фильма
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше