«Троица»: Рецензия Киноафиши

Университетская преподавательница Марго (Ян Гэ) влюбляется в темнокожего студента Антона (Георгий Бликштейн) и собирается бросить ради него своего мужа Джорджа (Андрей Курганов). Однако тот не хочет отпускать супругу и продолжает надеяться на возобновление отношений. Ситуация осложняется религиозностью Джорджа, инфантильностью Антона и восточным воспитанием Марго. Героиню не учили прислушиваться к собственным желаниям, и поэтому даже когда модный психолог (феерический выход Одина Байрона) советует ей делать только то, что хочется, она все равно сомневается: а надо ли?

Ян Гэ – фигура для российского кинематографа необычная. Китаянка, которая после школы уехала из родной страны в Россию, поступила во ВГИК, закрепилась в труппе «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и даже дошла до финала в телешоу «Голос», заслуживала самого пристального внимания со стороны режиссеров, а получила статус, которому не позавидуешь: ее просто звали во все проекты, где нужно было эпизодическое азиатское лицо. Неудивительно, что актриса в итоге сама занялась режиссурой.

«Троица» - уже второй ее фильм после автобиографического «Ню», получившего в 2018 году приз на Московском кинофестивале. Правда, дебютная картина, несмотря на похвалы критиков и жюри, так и не вышла на экраны. Судьба «Троицы», к счастью, сложилась удачнее: фильм показали в конкурсе «Кинотавра» (он остался там без наград), а потом купили для проката.

Ян Гэ в качестве режиссера проделывает то, на что неспособны отечественные авторы: она полностью освобождает свое кино от географических и этнических рамок. Действие разворачивается в неназванном мегаполисе, который с равным успехом может быть как Москвой, так и Берлином или Нью-Йорком. У всех персонажей – разное происхождение и разный цвет кожи. Это, конечно, декларативная универсальность, и тут поневоле задумываешься о том, как много теряет отечественный кинематограф, когда жестко привязывает образ ко внешности. Герой, маркированный как «иностранец» или «нерусский», - почти всегда «другой», «чужой». Для Ян Гэ этих границ не существует, для нее все персонажи фильма – свои, и все на равных.

Троица

Эта свобода проявляется и на других уровнях. Фильм как-то по-нездешнему оголяет чувства и эмоции персонажей, и даже нарциссическую любовь Ян Гэ-режиссера к Ян Гэ-актрисе не получается записать в недостатки: крупных планов лица и других частей тела главной героини тут очень много, но все они, в общем, к месту.

Однако со сценарием та же самая раскрепощенность сыграла злую шутку. Вероятно, авторы задумывали фильм как серьезное высказывание о женщине XXI века и треугольнике Карпмана («жертва – преследователь – спаситель»). Но результат вышел другим. «Троица» совершенно не работает как драма, потому что невозможно сопереживать людям, чьи образы созданы настолько гротескно и чьи жизненные проблемы сведены исключительно к любовному треугольнику, участниками которого они стали. Зато она прекрасно работает как фарс: в ней есть уморительно смешные эпизоды, и это не только поход семейной пары к психологу.

Тут еще надо отдельно отметить, что картина существует в двух версиях: одна – с оригинальным звуковым рядом, где все герои говорят на английском, вторая (ее и покажут большинству) – дубляж, где половина персонажей говорит по-русски с акцентом. В первой, возможно, действительно осталось что-то драматическое, но ближайший аналог второй – «Комната» Томми Вайсо, самый дилетантский фильм всех времен. То есть реплики звучат настолько плохо, что зрителю в какой-то момент становится даже хорошо: фраза Джорджа «Что мне делать с моим членом?» имеет все шансы стать нашим «Oh, hi Mark!» или «Anyway, how is your sex life?». Комплимент, конечно, сомнительный, но почему бы и нет? «Комнату» знают и помнят – в отличие от десятков фильмов, снятых голливудскими профессионалами. Иногда честно и с размахом любить себя в искусстве все-таки бывает полезнее, чем скромно любить искусство в себе.

Ксения Реутова