Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джизелла Буринато

Джизелла Буринато

Gisella Burinato
Джизелла Буринато
Джизелла Буринато Gisella Burinato
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 марта 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Джизеллы Буринато

Родилась 7 марта 1946 года. Милан, Италия. 

Фильмография Джизеллы Буринато
Венецианский детектив
Венецианский детектив
комедия, детектив 2017, Италия
5.0
Двадцать сигарет
Двадцать сигарет
драма 2010, Италия
7.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши