Собака не перестанет лаять, 2021

В жизни Себы, человека средних лет, происходит несколько грустных и приятных перемен, вызванных совершенно абсурдными происшествиями, среди которых история с тихой собакой, на которую вдруг все стали жаловаться за громкий лай, и появление метеорита, навсегда отравившего атмосферу выше четырёх футов от земли. Ана Кац родилась в 1975 году в Аргентине. Училась в университете кино, после нескольких короткометражных фильмов дебютировала в полном метре картиной «Музыкальные стулья» (2002), получившей награды на нескольких международных фестивалях, включая специальное упоминание жюри на МКФ в Сан-Себастьяне. Второй фильм «Странствующая невеста» (2007) был представлен в программе каннского фестиваля «Особый взгляд».