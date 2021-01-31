Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собака не перестанет лаять Собака не перестанет лаять
Киноафиша Фильмы Собака не перестанет лаять
El perro que no calla

Собака не перестанет лаять, 2021

2021 / Аргентина
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В жизни Себы, человека средних лет, происходит несколько грустных и приятных перемен, вызванных совершенно абсурдными происшествиями, среди которых история с тихой собакой, на которую вдруг все стали жаловаться за громкий лай, и появление метеорита, навсегда отравившего атмосферу выше четырёх футов от земли. Ана Кац родилась в 1975 году в Аргентине. Училась в университете кино, после нескольких короткометражных фильмов дебютировала в полном метре картиной «Музыкальные стулья» (2002), получившей награды на нескольких международных фестивалях, включая специальное упоминание жюри на МКФ в Сан-Себастьяне. Второй фильм «Странствующая невеста» (2007) был представлен в программе каннского фестиваля «Особый взгляд».

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 21 мая 2021
Премьера в мире 31 января 2021
Возраст 18+
Режиссер
Ана Кац
В ролях
Даниэль Кац
Ракель Банк
Валерия Луис
Валерия Луис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Собака не перестанет лаять 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши