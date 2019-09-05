«Акулы»: Рецензия Киноафиши

В сонном испаноязычном городке стоит знойное лето, а Розине (Ромина Бентанкур) совершенно нечего делать. Поэтому она лениво помогает отцу, работая на домашней ферме с группой молодых людей. Но тут как гром среди ясного неба по побережью разносится весть об акулах, которых, впрочем, никто не видел. Слухи набирают обороты, а Розина открывает в себе быстрорастущее чувство к одному из парней, с которыми она работает.

«Акулы» — дебютный фильм Лусии Гарибальди, многообещающего режиссера из Уругвая. Премьера ее фильма прошла на фестивале «Сандэнс» в январе этого года — там Гарибальди получила приз за лучшую режиссуру. «Акулы» — дебют вполне себе уверенный, но сторонящийся излишне широких штрихов, оттого совсем негромкий, как будто до конца сохраняющий готовность к прыжку, которого не будет. И еще Лусия уже с первого фильма хорошо понимает, что проговаривание всех подробностей в кино — это дурной тон. Поэтому в ее картине больше вопросов и недоговоренностей, чем ответов, больше крупных планов щек, шей и торсов молодых людей, работающих в саду в летний зной, и из этих деталей пытливым зрителем и собирается история девочки-подростка Розины. С одной стороны, «Акулы» — это классическая драма взросления, которой давно никого не удивить, а с другой — тут очень интересны концепт и детали.

«Акулы»

В «Акулах» любопытна сама метафора: растущее влечение девушки к своему коллеге по летней работе увеличивается пропорционально разливающейся волне страха перед нашествием акул. Никто не знает причин для последнего — ведь ни единая живая душа не видела акул вблизи, но страх съедает умы и скоро окончательно разъедает климат в городке, в котором будто остановилось время. В отличие от многих сюжетов, в которых то, что случилось на морском побережье, остается на морском побережье, когда отпуск или каникулы подходят к концу, тут Розина — полноценная часть этого замкнутого на самом себе курортного городка. Она застряла в нем. Поэтому ей еще сложнее скрыться от себя и обуревающих ее страстей.

В интервью Гарибальди признается, что ее привлекают только те персонажи, которые совершают что-то плохое. А еще говорит о том, что зло иногда может быть гораздо привлекательнее, чем добро. Но с первых кадров ее фильма довольно сложно понять, о каком зле, кроме как потенциального нашествия акул, может еще идти речь. Довольно скоро все становится ясно. Мать не обращает никакого внимания на Розину, и она расцветает как дикий и опасный цветок. И вроде бы с первого взгляда она обычный подросток, для которого новизна чувств и событий — в порядке вещей. Но после того, как мы узнаем о незначительном инциденте, в который вовлечена Розина — ее сестра не появляется в кадре иначе как с повязкой на одном глазу — мы сразу начинаем терять уверенность в ее невинности. «Это была просто случайность», — говорит Розина отцу по поводу случившегося. Тот соглашается и ни в чем ее не винит — но уверенность в ее непричастности уже подорвана на каком-то уровне. Отец тоже не особо озабочен происходящим в семье — его больше занимают финансовые проблемы. И поэтому на контрасте предостаточно внимания на Розину обращает сама Гарибальди — она растит ее под взглядом камеры, как собственного ребенка, и ей важен каждый ее вдох и шаг. Загорелые коленки Розины то и дело мелькают на побережье или в лесных зарослях, она исследует мир вокруг. Она исподтишка делает первые попытки к сближению со своим избранником: звонит ему и тихонько дышит в телефонную трубку. Но звонит и молчит она потому, что он разыскивает свою беременную собаку, и только Розина знает о том, где она находится. Это знание — одна из ее уловок, на которые она будет пытаться поймать своего избранника, словно акулу на приманку. И ее уловки становятся все более изощренными и по-настоящему жестокими, когда она понимает, что ее чувство невзаимно. А в нужные моменты в фильме звучит негромкое техно, подчеркивая хрупкую границу между обычной девичьей эмоциональностью и способностью на настоящее насилие.

Ксения Ильина