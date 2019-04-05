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Потерянный остров Потерянный остров
Киноафиша Фильмы Потерянный остров Отзывы о фильме «Потерянный остров»
Потерянный остров 2019 / Россия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о фильме «Потерянный остров»

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Татьяна Гордеева 5 апреля 2019, 16:09
Оценка
Как органично вписывается саундтрек, Марина Черкунова умничка! Создаёт атмосферу! Сердце рвется...ну вот живут же люди в таких условиях, нет слов, а ведь очень правдиво снято. А как хороша Догилева! Характерная актриса, замечательно сыграла. Хороший фильм, душевный.
5 апреля 2019, 16:09 Ответить
Марина Бойкова 5 апреля 2019, 16:11
В кино сходила не зря, давно наши такого не снимали. Надоел американский ширпотреб. Есть же хорошие фильмы, которые и смотреть интересно и подумать есть о чём. Молодцы ребята!
5 апреля 2019, 16:11 Ответить
Александра Захарова 5 апреля 2019, 16:11
Оценка
Так жалко всех этих людей потерянных на островах, как они там живут совсем одни и даже хлеба нет, едят одни водоросли рыбу, ещё к тому же морских котиков, ужас! А вот лично мне, как-то неясно, это всё-таки секта какая-то или социальный эксперимент? Получается рация на острове всё-таки была и связь с большой землёй тоже. Интересный фильм.
5 апреля 2019, 16:11 Ответить
Надежда Тетюхина 5 апреля 2019, 16:14
Оценка
Да, Курилы, это вообще больная тема, как-то не принято об этом говорить, в последнее время особенно, но фильм то как раз об этом. Такие красоты, и такая нищета...а ведь там люди и сейчас живут, практически в таких же условиях.
5 апреля 2019, 16:14 Ответить
Анастасия Романова 10 апреля 2019, 13:51
Фильм не понят. Если режиссёр хотел показать тяжелый быт людей, живущих в таких условиях, и вызвать сочувствие - то у него получилось лишь вызвать непонимание зрителя. Совершенно странный фильм. Главный герой попадает в мир сумасшедших людей и решает с ними остаться 🤷‍♀️. Загипнотизировали парня. Такой вывод хочется сделать.
Остаётся на острове делать детей странной местной девушке, есть водоросли и тюленей. Все.
10 апреля 2019, 13:51 Ответить
grishina.alyonochk4 11 апреля 2019, 15:05
Оценка
Прикольный фильм - главный герой красавчик! Фильм наталкивает на размышления.. поначалу кажется затянуто, но потом провалилась в сюжет и очнулась только в самом конце. На утро тоже долго думала, что же нам на этой земле нужно? и каждый делает свой выбор: суета, забота, зарабатывание денег, ипотека, гонять как белка в колесе, или достаточно любимого человека рядом, детей и покой.... здесь материальное отступает на 2ой план.
11 апреля 2019, 15:05 Ответить
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