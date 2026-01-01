Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Марта Клаудия Морено
Martha Claudia Moreno
Киноафиша
Персоны
Марта Клаудия Морено
Марта Клаудия Морено
Martha Claudia Moreno
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Сейчас взорвусь
(2008)
6.4
Дитя тьмы
(2022)
5.5
Драма/Мекс
(2006)
Фильмография Марта Клаудия Морено
Женщины-убийцы
драма, триллер
2022, Мексика
6.4
Дитя тьмы
Huesera
драма, ужасы
2022, Мексика / Перу
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.4
Трудоголичка
Loca Por El Trabajo
комедия
2018, Мексика
6.6
Сейчас взорвусь
Voy a explotar
драма
2008, Мексика
5.5
Драма/Мекс
Drama/Mex
драма
2006, Мексика
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