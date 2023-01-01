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Я была дома, но
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Ich war zuhause, aber / I Was at Home, but
Я была дома, но
2019 / Германия / Сербия
5.5
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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