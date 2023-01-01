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Я была дома, но
Киноафиша Фильмы Я была дома, но Я была дома, но, 2019: актеры и роли
Ich war zuhause, aber / I Was at Home, but Я была дома, но 2019 / Германия / Сербия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Я была дома, но, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ангела Шанелек Ангела Шанелек Angela Schanelec
В ролях
Торбьорн Бьёрнссон Торбьорн Бьёрнссон Thorbjörn Björnsson Эстер Бусс Esther Buss Мартин Клаусен Мартин Клаусен Martin Clausen
Праведник
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