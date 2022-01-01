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Вера Витали
Вера Витали
Vera Vitali
О персоне
Фильмография
Вера Витали
Vera Vitali
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Дата рождения
3 октября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Веры Витали
Родилась 3 октября 1981 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Веры Витали
Здесь была Бритт-Мари
комедия, мелодрама
2019, Швеция
5.0
Гранд отель
комедия, драма
2016, Норвегия
6.0
Слепая
драма
2014, Норвегия / Нидерланды
6.0
Вальс для Моники
биография, мюзикл, драма
2013, Швеция
6.0
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