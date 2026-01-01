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Махмут Сувакси
Mahmut Suvakci
Киноафиша
Персоны
Махмут Сувакси
Махмут Сувакси
Mahmut Suvakci
Дата рождения
10 августа 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Торпеды
(2014)
7.3
Очевидец
(2014)
7.3
Ограбление по-шведски
(2024)
Фильмография Махмута Сувакси
7.3
Ограбление по-шведски
боевик, криминал, триллер, мини-сериал
2024, Швеция
6.7
Побег
Exodus
драма
2023, Греция / Швеция
7.2
Топ Дог
драма, криминал, триллер
2020, Швеция
5.4
Здесь была Бритт-Мари
Britt-Marie var här
комедия, мелодрама
2019, Швеция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Очевидец
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2014, Норвегия
7.5
Торпеды
комедия, криминал
2014, Швеция
6.6
Шальные деньги
Snabba Cash
криминал, драма, триллер
2010, Швеция
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