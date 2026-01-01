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Фильмография
Малин Леванон
Malin Levanon
Киноафиша
Персоны
Малин Леванон
Малин Леванон
Malin Levanon
Дата рождения
12 ноября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Малин Леванон
Родилась 12 ноября 1977 года. Швеция.
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Популярные фильмы
7.1
Кларк
(2022)
6.9
Встреча выпускников
(2013)
5.4
Здесь была Бритт-Мари
(2019)
Фильмография Малин Леванон
7.1
Кларк
драма, боевик, криминал, мини-сериал
2022, Швеция
5.4
Здесь была Бритт-Мари
Britt-Marie var här
комедия, мелодрама
2019, Швеция
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Рецензия
6.9
Встреча выпускников
Återträffen
драма
2013, Швеция
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