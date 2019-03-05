«Здесь была Бритт-Мари»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова ищет аргументы в пользу экранизации Фредрика Бакмана

Шведка Бритт-Мари (Пернилла Аугуст) сорок лет была идеальной домохозяйкой. Каждое утро она составляла на листочке список дел и методично его выполняла. Заправить кровать, протереть пыль, закинуть белье в стиральную машину, сходить за продуктами – и так день за днем. О финансах Бритт-Мари никогда не задумывалась: эту часть семейных обязанностей взял на себя ее муж Кент, вечно пропадающий в командировках и возвращающийся домой только ради сытного ужина и просмотра очередного футбольного матча.

Однажды этому размеренному существованию приходит конец. Бритт-Мари звонят из больницы и сообщают, что у Кента был сердечный приступ. В палате героиня встречает симпатичную блондинку. Никаких скандалов, никакого выяснения отношения – помните, мы же в Швеции. Женщины просто пожимают друг другу руки и расходятся. Однако прежней жизнь Бритт-Мари уже не будет никогда. Она оставляет на столе обручальное кольцо и идет на биржу труда, где соглашается на единственную должность, доступную 63-летней домохозяйке без опыта работы. В захолустный городишко под названием Борг требуется руководитель молодежного центра и по совместительству футбольный тренер, способный заняться местной детской командой.

Фильм поставлен по одноименному роману Фредрика Бакмана – писателя, который всего за несколько лет прошел путь от безвестного блогера до популярного автора, чьи книги издаются по всему миру. Дебютный роман Бакмана «Вторая жизнь Уве» был экранизирован в 2016 году. История о немолодом ворчуне, который после смерти жены третирует соседей и собирается покончить с собой, стала в Швеции кассовым хитом и получила две номинации на «Оскар» (лучший фильм на иностранном языке и лучший грим).

В оригинале и книга, и ее экранизация называется «Мужчина по имени Уве». Картину Тувы Новотны по аналогии можно было бы назвать «Женщина по имени Бритт-Мари». Герой и героиня самых известных произведений Бакмана тесно связаны друг с другом: это Адам и Ева, на старости лет изгнанные из шведского социалистического рая. Оба страдают от собственной ненужности. Оба маниакально пытаются противопоставить меняющимся временам свою страсть к порядку и чистоте. Уве воюет с нарушителями правил в своем городке, Бритт-Мари бесконечно надраивает окна и раскладывает столовые приборы по заведенному много лет назад принципу. Обоих возвращают к жизни персонажи с иммиграционным бэкграундом. В случае Уве спасительницей становится соседка-иранка. Бритт-Мари обрести новую цель помогает мультиэтническая футбольная команда, состоящая из 10-летних мальчиков и девочек.

Обе эти истории, в сущности, очень добрые, примиряющие тех, кто тоскует по старому миропорядку, с реальностью XXI века. Однако Бакман, как любой хороший писатель, знает, что даже через хэппи-энд должен сквозить ветерок холодной вечности, что оптимизм хорош в разумных дозах, а там, где его не хватает, будет уместен здоровый юмор.

Фильму «Вторая жизнь Уве» удалось сохранить все ингредиенты книжного оригинала. С «Бритт-Мари» вышло по-другому. Героиня подверглась безжалостной сценарной редукции, которая оставила от щедро выписанного характера только образ испуганной улитки, впервые высунувшей голову из ракушки. Пернилле Аугуст, величайшей актрисе скандинавского кино, снимавшейся у Ингмара Бергмана и Роя Андерссона, здесь попросту нечего играть. Совершенно непонятно, почему к этой женщине с застывшим выражением растерянности на лице так легко привязываются взрослые и дети, почему доверяют ей свои тайны и начинают помогать даже в безнадежной ситуации. Беспричинная всеобщая милота ведет к беспричинным всеобщим победам – и вот уже персонаж, который всего несколько минут назад ставил Бритт-Мари палки в колеса, вдруг торжественно обещает ей выбить у руководства города новый футбольный стадион.

Удивительно и то, как мало в этом фильме Швеции. Показательный пример для всех, кто думает, что работа художника-постановщика в кино сводится только к расстановке мебели: распихал по углам икеевские шкафы, столы и стулья – и вот тебе шведский быт. К сожалению, это так не работает. Для драмы о человеке, поглощенном организацией пространства, в «Бритт-Мари» совсем нет осмысленной вещественности – только цветовая выхолощенность, воссоздать которую проще всего. В Борге героиня бывает в нескольких локациях: молодежный центр с разбитыми стеклами, магазинчик, вечно обрезанный в кадре до короткого прилавка, щербатое футбольное поле, съемная комната в деревянном доме и унылая, вечно утопающая в полумраке пиццерия. О депрессивности этого места зритель может судить только по граффити, которым исписаны стены домов, - больше ему ничего не показывают.

Постановщица Тува Новотны в одном из интервью сказала, что задумывала свою картину как нечто среднее между немецкой трагикомедией «Тони Эрдманн» и мюзиклом «Мамма Mia!». Как можно свести воедино великое кино о человеческом отчуждении и легкомысленные пляски под «АББУ» - большой вопрос. «Бритт-Мари», во всяком случае, не похожа ни на первое, ни на второе. Это фильм, который очень хочет доказать, что после 60 жизнь только начинается, но не может предложить ни одного убедительного аргумента. Почему никогда не поздно начать все сначала? По кочану.

Ксения Реутова