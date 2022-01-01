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Эспен в поисках Золотого замка Эспен в поисках Золотого замка
Киноафиша Фильмы Эспен в поисках Золотого замка Отзывы о фильме «Эспен в поисках Золотого замка»
Askeladden – I Soria Moria slott Эспен в поисках Золотого замка 2019 / Норвегия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Эспен в поисках Золотого замка»

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Наша рецензия

После спасения принцессы прошел год. Эспен вместе с семьей заново отстроили сгоревший дом, но это была лишь первая из многих трудностей. В реальном мире подвиг остался воспоминанием. Деньги короля быстро подошли к концу, вынуждая братьев устроится на работу лесорубами, чтобы прокормить себя. Принцесса Кристин не забыла спасителей и приглашает их во дворец на празднование своего дня рождения. Вот только придворные уже не узнают героев, видя в них простолюдинов и прислугу, незаслуженно…

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