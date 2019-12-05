«Эспен в поисках Золотого замка»: Рецензия Киноафиши

После спасения принцессы прошел год. Эспен вместе с семьей заново отстроили сгоревший дом, но это была лишь первая из многих трудностей. В реальном мире подвиг остался воспоминанием. Деньги короля быстро подошли к концу, вынуждая братьев устроится на работу лесорубами, чтобы прокормить себя. Принцесса Кристин не забыла спасителей и приглашает их во дворец на празднование своего дня рождения. Вот только придворные уже не узнают героев, видя в них простолюдинов и прислугу, незаслуженно оказавшихся в замке. Праздник омрачает трагедия: кто-то подсыпает яд в бокалы короля и королевы. Эспен не готов наблюдать за их смертью и предлагает отыскать Золотой замок. По легенде там хранится "живая вода" – единственное средство, способное вернуть королевскую семью к жизни. Вместе с Кристин он отправляется в далекие края, чтобы вновь доказать – во всех мифах есть доля правды.

«Эспен в поисках Золотого замка» продолжение истории Эспена Аскелада, спасшего принцессу и победившего Горного Короля. Как и в прошлый раз в основу приключений легли народные норвежские сказки и легенды, собранные Асбьёрнсеном и Му. Создатели фильма не пытаются переосмыслить скандинавский фольклор, сохраняя традиционный взгляд на историю и героев. Злодеи не меняют своего обличия, тролли продолжают мечтать о человечине, а герой остается простаком, очень схожим с нашим Иванушкой-дурачком. Знакомыми покажутся и другие образы. Например, таинственная жительница лесов с большим носом, напоминающая смесь Бабы Яги с лешим, и сапоги скороходы, которые помогают героям в путешествии. Узнаваемые детали помогают лучше погрузиться в приключения, не требуя дополнительных объяснений волшебного мира.

«Эспен в поисках Золотого замка»

Продолжение вышло самостоятельной историей. За год королевство не претерпело больших изменений, а жизнь вернулась в привычное русло. Зрителя заново познакомят со всеми персонажами и расскажут о прошлых заслугах. Некоторые предстанут в новых образах. Например, принцесса из беззащитной пленницы станет полноценным напарником Эспена, который остался без поддержки своих братьев. С другой стороны, сюжет тоже будет вам знаком. Он получил скорее косметические изменения: парочку новых волшебных существ, обновленную легенду и другого злодея. Алчного принца сменила датская военноначальница, чьей главной особенностью стало происхождение. В какой-то момент картина переполняется шутками над норвежцами, большая часть из которых построенная на лингвистических схожести двух языков. Эти тонкости придется принять на веру, шутки полностью теряются в дубляже, лишая нас юмора, а героиню выразительности и изюминки.

Небольшим минусом стали второстепенные сюжетные линии. В этот раз братья Эспена остаются в королевском замке и будут отбирать драгоценное экранное время у приключений в прекрасных волшебных землях. Взамен чарующей скандинавской природы нам предлагают безликие комнаты и одинаковые темницы. Без сказочной атмосферы и визуальной насыщенности история моментально теряет свою магию. Как только мы возвращаемся к приключениям Эспена и принцессы Кристины, фильм расцветает вновь. Сиквелу удалось сохранить простоту и трогательность, украсившие оригинал. Персонажи полны недостатков, которые делают их естественными и живыми, а уязвимости и странности, продолжают оставаться ключом к успеху. Окружение все также выглядят лучшей рекламой Норвегии, заставляя мечтать о поездке в эти скандинавские края. Камера выхватывает невообразимые места, больше похоже на иллюстрации из книги сказок, заставляя усомниться в их реальности.

«Эспен в поисках Золотого замка» все еще остается скромной картиной. Здесь точно не стоит ждать размаха, реалистичной графики и голливудской постановки. Все обаяние кроется в мелочах, приятных героях и волшебной атмосфере. Они способны сгладить многие шероховатости и недостатки, если вы дадите им шанс. Главное, сиквелу удалось сохранить магию оригинала, вновь погружая нас в норвежский фольклор, переполненный теплотой. Подобные приключения – отличный способ согреться в зимние дни.

Константин Киценюк