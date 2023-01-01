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Повесть о плывущих водорослях
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Ukikusa monogatari Повесть о плывущих водорослях 1934 / Япония
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Повесть о плывущих водорослях, 1934: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ясудзиро Одзу Yasujirō Ozu
В ролях
Такэси Сакамото Takeshi Sakamoto Тёуко Иида Кодзи Мицуи Koji Mitsui
Праведник
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