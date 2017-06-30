Стрімголов, 2017

Історія ірраціонального кохання двох маленьких людей під час великих змін в країні. Антон – 27-річний колишній вундеркінд-музикант, що не зміг впоратися з покладеними на нього сподіваннями, повертається додому після кількарічного навчання в Швейцарії і п’яти місяців, проведених в психо-неврологічному диспансері під Києвом, де він лікувався від алкогольної залежності. На ці 5 місяців припадає “зима, що нас змінила” 2013-14 року. Тож нове життя означає для Антона не тільки відсутність друзів, колишніх звичок і справи всього життя - музики, а й будь-яких правил, за якими можна вписатися в нову реальність. Катя – одна з тисяч дівчат, що винаймають мікрокімнати в кам’яних джунглях Троєщини, за два дні має їхати до Берліну зі своїм бойфрендом, німецьким фотокором. Випадкова зустріч Каті і Антона змінює все.