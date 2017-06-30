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Falling

Стрімголов, 2017

2017 / Украина
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Історія ірраціонального кохання двох маленьких людей під час великих змін в країні. Антон – 27-річний колишній вундеркінд-музикант, що не зміг впоратися з покладеними на нього сподіваннями, повертається додому після кількарічного навчання в Швейцарії і п’яти місяців, проведених в психо-неврологічному диспансері під Києвом, де він лікувався від алкогольної залежності. На ці 5 місяців припадає “зима, що нас змінила” 2013-14 року. Тож нове життя означає для Антона не тільки відсутність друзів, колишніх звичок і справи всього життя - музики, а й будь-яких правил, за якими можна вписатися в нову реальність. Катя – одна з тисяч дівчат, що винаймають мікрокімнати в кам’яних джунглях Троєщини, за два дні має їхати до Берліну зі своїм бойфрендом, німецьким фотокором. Випадкова зустріч Каті і Антона змінює все.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 30 июня 2017
Возраст 16+
Режиссер
Марина Степанська
В ролях
Олег Мосийчук
Андрей Силецкий
Дарья Плахтий
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стрімголов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Коваленко 28 марта 2019, 01:51
досить нудний затягнутий фільм з малоцікавими діалогами і невиразною сюжетною лінією. Такий сценарій можна були записати на вулиці, але від того він… Читать дальше…
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13 голосов
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