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Горько в Мексике Горько в Мексике
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Hasta que la boda nos separe

Горько в Мексике, 2018

2018 / Мексика
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пока Даниэль и Мария готовятся к свадьбе своей мечты в стиле сказки “Русалочка”, их родственники вынашивают планы о торжестве совсем другого стиля: вместо романтичной церемонии – масштабные гуляния по всем канонам и традициям. Когда молодые понимают, что увлекающуюся родню не остановить ни капризами, ни уговорами, жених с невестой решают устроить вторую свадьбу, только для себя. Задокументировать подготовку и сам праздник на видеопленку берется шафер жениха. Трогательные, комические, сатирические, а порой и остросюжетные кадры складываются в мокьюментари-комедию о том, что свадьба – она и в Мексике свадьба.

  • Оригинальное название латиноамериканского ремейка российской комедии Жоры Крыжовникова “Горько!” можно перевести с испанского как “Пока свадьба не разлучит нас”.
  • Съемки картины прошли на территории Мехико и Пуэрто Валларта в Мексике.
  • Картина собрала в прокате чуть более 156 тысяч долларов.
  • За адаптацию сценария к мексиканским реалиям отвечал непосредственно режиссер Сантьяго Лимон.
  • В латиноамериканской версии Сергея Светлакова заменил Адаль Рамонес, телеведущий и комик, также сыгравший вымышленную версию самого себя.

Сюжет мексиканской версии «Горько!», как и оригинал, повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 29 марта 2018
Возраст 16+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Сантьяго Лимон
В ролях
Клодетта Маилье
Диана Бовио
Гектор Хольтен
Адаль Рамонес
Густаво Эгельхаф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Горько в Мексике 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера латиноамериканского ремейка фильма «Горько!» прошла в Мексике В Мексике прошла премьера латиноамериканского ремейка фильма «Горько!». Ремейк получил название «Пока свадьба не разлучит нас» («Hasta que la boda nos separe»).
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24 марта 2018 00:25
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