Горько в Мексике, 2018

Пока Даниэль и Мария готовятся к свадьбе своей мечты в стиле сказки “Русалочка”, их родственники вынашивают планы о торжестве совсем другого стиля: вместо романтичной церемонии – масштабные гуляния по всем канонам и традициям. Когда молодые понимают, что увлекающуюся родню не остановить ни капризами, ни уговорами, жених с невестой решают устроить вторую свадьбу, только для себя. Задокументировать подготовку и сам праздник на видеопленку берется шафер жениха. Трогательные, комические, сатирические, а порой и остросюжетные кадры складываются в мокьюментари-комедию о том, что свадьба – она и в Мексике свадьба.