«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане

313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м

Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил

Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет