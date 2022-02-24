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Дэвид Салливан
Дэвид Салливан
David Sullivan
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Дэвид Салливан
David Sullivan
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Дата рождения
29 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Тайлер, Техас, США
Рост
178 см
Биография Дэвида Салливана
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Фильмография Дэвида Салливана
Фермер - астронавт
драма, приключения
2007, США
7.0
Детонатор
триллер, фантастика
2004, США
6.0
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24 февраля 2022 16:12
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