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Мистер нокаут Мистер нокаут
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Мистер нокаут 2022 / Россия
7.9 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Мистер нокаут»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сейчас рецензию про каждый третий российский фильм можно начинать со слов: «в истории советского спорта было немало славных страниц. И вот еще одна». В истории советского спорта был такой боксер – Валерий Попенченко. И тренер у него был легендарный – Григорий Кусикьянц. И на Олимпиаде в Токио в 1964 году они вместе заслужили «золото». И, как сейчас пишут в пресс-релизе, слава у этого спортсмена была сродни славе Юрия Гагарина. А для тех, кто не в курсе,…

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User 22 февраля 2022, 23:23
Оценка
Отличный фильм
22 февраля 2022, 23:23 Ответить
Илья Мельник 23 февраля 2022, 20:06
Оценка
Фильм супер 👍
23 февраля 2022, 20:06 Ответить
alekhinaev1969 24 февраля 2022, 01:20
Оценка
Фильм очень понравился!!!
24 февраля 2022, 01:20 Ответить
Валерия Разумовская 25 февраля 2022, 18:54
Оценка
Фильм отличный, Проживаешь все моменты вместе с героями, Актёры выкладываются по полной, советую к просмотру
25 февраля 2022, 18:54 Ответить
User 25 февраля 2022, 22:02
Оценка
Отличный фильм, ходили большой компанией, понравилось всем, от 14 до 45 лет, мужчинам и женщинам. Обязательно идите
25 февраля 2022, 22:02 Ответить
viktor18081 27 февраля 2022, 00:21
Оценка
Фильм достойный. Смотрел на одном дыхании. Крепкая пятерка. Жена в восторге от фильма. Вперёд советский кинематограф!
27 февраля 2022, 00:21 Ответить
natalya-urist 27 февраля 2022, 05:45
Оценка
Хороший фильм!
27 февраля 2022, 05:45 Ответить
poshehonec 27 февраля 2022, 18:20
Оценка
Безруков - горит, как всегда)\nСам боксер вяленько сыграл.\nНо фильм смотрится легко. Рекомендую к просмотру.
27 февраля 2022, 18:20 Ответить
Софья Голованова 28 февраля 2022, 00:44
Оценка
Фильм классный! Очень понравился 👍
28 февраля 2022, 00:44 Ответить
Матвей Качурин 1 марта 2022, 11:42
В целом все понравилось. Сама история очень интересная, а съемка захватывающая
1 марта 2022, 11:42 Ответить
User 4 марта 2022, 21:32
Оценка
Супер фильм!!!
4 марта 2022, 21:32 Ответить
kulaev130414 9 марта 2022, 11:47
Оценка
Немного растянуто и поэтому нудно, его бы можно было в 1 час уложить. Легенду 17 смотрел уже раза 4, вот он смотрится на одном дыхании, а этот точно второй раз не вывезем смотреть
9 марта 2022, 11:47 Ответить
Яна Сухорукова(Бардина) 10 марта 2022, 11:09
Оценка
Отличный фильм как и Калашников, Девятаев, Чемпион мира и другие наши фильмы.
10 марта 2022, 11:09 Ответить
Александр Шибанов 12 марта 2022, 18:18
Оценка
Немного утомили режиссерские "метания" из реальности в детство и обратно. Фильм немного затянут. А в целом обычный российский фильм. 6-7 баллов.
12 марта 2022, 18:18 Ответить
Ксения Конева 12 марта 2022, 22:45
Оценка
Фильм никакой.
Не знаю, откуда столько положительных отзывов. Весь фильм герой вспоминает, как его гнобили в детстве и большую часть фильма его уговаривают играть в бокс, а он сопротивляется.
Никакой связи с реальной историей боксёра, с умными нокаутами...
Смысл фильма и к чему он- вообще не ясно.
Боролись между желанием уснуть или уйти.
12 марта 2022, 22:45 Ответить
Сергей Пригарин 13 марта 2022, 12:39
а по пушкинской карте можно посмотреть?
13 марта 2022, 12:39 Ответить
psenicnyjoleg74 21 марта 2022, 10:08
Оценка
Фильм, слабенький очень, кто знает историю, тот поймет, что в фильме много выдумали, Движение вверх намного лучше чем данный фильм.
21 марта 2022, 10:08 Ответить
psenicnyjoleg74 21 марта 2022, 10:09
в ответ на сообщение Сергей Пригарин от 13 марта 2022, 12:39
Оценка
Да
21 марта 2022, 10:09 Ответить
olgamitrofanova2013 22 марта 2022, 16:32
Оценка
Класс… Безруков лучший
22 марта 2022, 16:32 Ответить
Демина Валентина 30 марта 2022, 20:46
Оценка
Очень рекомендую. Романтика СССР, захватывающая история, Море эмоций. Кажется из зала я вышла поклонницей бокса.
30 марта 2022, 20:46 Ответить
Olga Smirnova 3 апреля 2022, 22:05
Оценка
Замечательный фильм о боксе! Не хуже легенды о Рокки.
3 апреля 2022, 22:05 Ответить
Андемир Берхамов 8 апреля 2022, 15:41
Оценка
Фильм вообще бомба СОВЕТУЮ!!!
8 апреля 2022, 15:41 Ответить
Timur Aliev 10 апреля 2022, 21:44
Оценка
Фильм огонь!!!!
10 апреля 2022, 21:44 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:56
Оценка
Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня посмотрела фильм «Мистер Нокаут» и хотелось бы поделиться впечатлением. Главную роль исполнил талантливый Виктор Хориняк, ему выпала честь сыграть амбициозного боксёра - Валерия Попенченко. Его наставника и преподавателя, который разглядел в простом парне настоящий талант, сыграл гениальный Сергей Безруков, исполнивший роль тренера - Григория Кусикьянца. Это фильм о тяжёлом и непростом пути советского спортсмена, который несмотря на все жизненные трудности, достиг своей цели. Весь фильм сидела и переживала за нашего боксёра, как-будто перенеслась в далёкий 1964 год на Олимпиаду в Токио. Если вы из тех людей, которые смотрят Олимпийские игры, болея за наших спортсменов и прыгая от счастья, когда мы занимаем призовые места, то вам определённо стоит сходить на данный фильм. Единственный минусик, что недостаточно завораживающая любовная история нашего главного героя. В целом: мотивирующий фильм, который оставит позитивные впечатления на целый день и уверенна, что в будущем вы даже будете пересматривать эту потрясающую работу.
26 августа 2022, 01:56 Ответить
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