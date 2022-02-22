Наша рецензия

Сейчас рецензию про каждый третий российский фильм можно начинать со слов: «в истории советского спорта было немало славных страниц. И вот еще одна». В истории советского спорта был такой боксер – Валерий Попенченко. И тренер у него был легендарный – Григорий Кусикьянц. И на Олимпиаде в Токио в 1964 году они вместе заслужили «золото». И, как сейчас пишут в пресс-релизе, слава у этого спортсмена была сродни славе Юрия Гагарина. А для тех, кто не в курсе,…