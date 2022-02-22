Сейчас рецензию про каждый третий российский фильм можно начинать со слов: «в истории советского спорта было немало славных страниц. И вот еще одна». В истории советского спорта был такой боксер – Валерий Попенченко. И тренер у него был легендарный – Григорий Кусикьянц. И на Олимпиаде в Токио в 1964 году они вместе заслужили «золото». И, как сейчас пишут в пресс-релизе, слава у этого спортсмена была сродни славе Юрия Гагарина. А для тех, кто не в курсе,…
Не знаю, откуда столько положительных отзывов. Весь фильм герой вспоминает, как его гнобили в детстве и большую часть фильма его уговаривают играть в бокс, а он сопротивляется.
Никакой связи с реальной историей боксёра, с умными нокаутами...
Смысл фильма и к чему он- вообще не ясно.
Боролись между желанием уснуть или уйти.
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