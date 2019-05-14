Как живой, 2019

После смерти отца Джеймс получает в наследство трастовый фонд и загородный особняк с прислугой. Но стоит ему с женой Софи заселиться в огромный дом, как оба понимают, что не привыкли жить с посторонними, которые постоянно пытаются им угодить. Пара распускает персонал особняка, выплатив им солидное жалование, но без них им явно не справиться. Спасение приходит неожиданно, когда Софи и Джеймс встречают изобретателя Джулиана, который предлагает им опробовать свою новейшую разработку — неотличимого от человека андроида-помощника. Так в жизни пары появляется неотразимый Генри, который очень быстро становится для них незаменимым.