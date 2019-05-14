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Как живой
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Как живой, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

После смерти отца Джеймс получает в наследство трастовый фонд и загородный особняк с прислугой. Но стоит ему с женой Софи заселиться в огромный дом, как оба понимают, что не привыкли жить с посторонними, которые постоянно пытаются им угодить. Пара распускает персонал особняка, выплатив им солидное жалование, но без них им явно не справиться. Спасение приходит неожиданно, когда Софи и Джеймс встречают изобретателя Джулиана, который предлагает им опробовать свою новейшую разработку — неотличимого от человека андроида-помощника. Так в жизни пары появляется неотразимый Генри, который очень быстро становится для них незаменимым.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 23 декабря 2021
Премьера в мире 14 мая 2019
Возраст 18+
В ролях
Стивен Стрэйт
Стивен Стрэйт
Эддисон Тимлин
Эддисон Тимлин
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
Drew Van Acker
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как живой 2 постера
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