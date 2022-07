1 Who Is Nimani Nemanja Mosurovic 1:37

2 Ederlezi Rising (Opening Title) Nemanja Mosurovic 3:26

3 Mission Start Nemanja Mosurovic 2:16

4 Just A Drop In Space Nemanja Mosurovic 5:42

5 Relationship Mode Nemanja Mosurovic 1:18

6 A.I. Solar Charging Nemanja Mosurovic 2:02

7 Earth Is Calling (feat. Stoya & Kirsty Besterman) Nemanja Mosurovic 2:09

8 I've Missed You Nemanja Mosurovic 1:13

9 Zero Gravity Ballet Nemanja Mosurovic 1:41

10 In My Heart (V Serce Moye) [feat. Dragana Jovanović] Nemanja Mosurovic 2:29

11 I Need To Reboot Myself Nemanja Mosurovic 3:02

12 Ship Hacking Nemanja Mosurovic 1:59

13 Introspection Therapy (feat. Stoya, Marusa Majer & Sebastian Cavazza) Nemanja Mosurovic 3:34

14 A.I. First Dream Nemanja Mosurovic 2:10

15 Argument And Tears Nemanja Mosurovic 2:37

16 You Did Not Set Me Free Nemanja Mosurovic 1:19

17 You Are Nothing To Me Nemanja Mosurovic 2:06

18 We All Failed Nemanja Mosurovic 2:25

19 Why Don't You Shut Me Down Nemanja Mosurovic 1:14

20 Sacrifice Nemanja Mosurovic 8:51

21 Nimani, Come Forth Nemanja Mosurovic 1:50