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Постер фильма Когда меня полюбят
5.6
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5.6

Когда меня полюбят

, 2004
When Will I Be Loved
США / драма / 18+
Постер фильма Когда меня полюбят
5.6

О фильме

Вера – роковая женщина XXI века. Молодая, капризная, живущая в Нью-Йорке, она исследует границы собственной сексуальности и интеллекта. Вера соблазняет мужчин, записывает на видео сексуальные игры с любовницей, ведет откровенные дискуссии с потенциальным работодателем. Вера – избалованная дочь богатых родителей, и она решила взрослеть сама.

 

Ее парень, Форд, готов на все ради денег. Форд знает о беспорядочных половых связях Веры и поэтому, познакомившись со стареющим медиамагнатом графом Томмасо, по уши в нее влюбленным, он хватается за этот шанс обеими руками. Форд задумывает свести Веру с магнатом за 100 тыс. долларов,.. если только ему удастся уговорить ее на это. К великому удивлению, она соглашается...

В ролях

Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Vera Barrie
Фред Уэллер
Ford Welles
Эшли Шелтон
Ashley
Брэндон Соммерс
Brandon
Оливер "Пауэр" Грант
Оливер "Пауэр" Грант
Power
Джеймс Пэррис
James
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Mike Tyson
Лори Сингер
Лори Сингер
Карен Аллен
Джеймс Тобак
Джеймс Тобак
Professor Hassan Al-Ibrahim Ben Rabinowitz
Алекс Фельдман
Alexei
Доминик Кьянезе
Доминик Кьянезе
Count Tommaso Lupo
Режиссер Джеймс Тобак
Сценарист Джеймс Тобак
Композитор Оливер "Пауэр" Грант
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 июня 2004
Дата выхода
22 сентября 2005 Россия Фильм Аккорд 16+
22 сентября 2005 Казахстан
6 июня 2004 США
22 сентября 2005 Украина
MPAA R
Сборы в мире $159 429
Производство Little Wing Production, Rotholz Pictures, RCB Entertainment
Другие названия
When Will I Be Loved, A szerető, Be Loved, Cand voi fi iubita?, Milion za noc, Millal leian armastuse, Nunca Fui Amada, Quand m'aimera-t-on?, Servet Avcısı, When Will I Be Loved?, Когда меня полюбят, Коли я буду коханою

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

[Форд пытается убедить Веру переспать с графом за деньги]
Ford Я твой наставник. Я не шулер. Я — проводник, я — цепь. Послушай... Очень внимательно послушай меня. Моя задача на этой планете прямо сейчас — познакомить тебя с самой собой. Ты это знаешь. Ты глубоко сексуальный человек. У тебя огромная эротическая сила. Самое простое и эгоистичное — уговорить тебя отдать себя одному человеку, даже если этим человеком был бы я. Это бы тебя душило, и было бы подло с моей стороны. Это то, что делает шулер, а я не хочу шулерить. Я хочу вести тебя по пути Овидия и Сафо, Д. Х. Лоуренса, Эдны Сент-Винсент Миллей, не говоря уже о всей хип-хоп революции. Это путь из Библии: "Ищи, и обрящешь. Познай самого себя". Ты сейчас готова открыться и узнать, на что способна с разными мужчинами; с несколькими — по крайней мере с парой. Может, не одновременно, а последовательно. И — я понимаю, что забегаю вперёд, и тебе, возможно, это не хочется слышать, потому что до этого ещё минимум год — но однажды ты будешь готова исследовать женщин. И получать от этого удовольствие. Они уже постоянно тебя хотят; ты просто этого не замечаешь. Но это потом, давай пока останемся в настоящем: всё, что я прошу — это чтобы ты встретилась с графом...
Vera [перебивая его] Договорись.
Ford [не веря своим ушам] Серьёзно?

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