[Форд пытается убедить Веру переспать с графом за деньги]

Ford Я твой наставник. Я не шулер. Я — проводник, я — цепь. Послушай... Очень внимательно послушай меня. Моя задача на этой планете прямо сейчас — познакомить тебя с самой собой. Ты это знаешь. Ты глубоко сексуальный человек. У тебя огромная эротическая сила. Самое простое и эгоистичное — уговорить тебя отдать себя одному человеку, даже если этим человеком был бы я. Это бы тебя душило, и было бы подло с моей стороны. Это то, что делает шулер, а я не хочу шулерить. Я хочу вести тебя по пути Овидия и Сафо, Д. Х. Лоуренса, Эдны Сент-Винсент Миллей, не говоря уже о всей хип-хоп революции. Это путь из Библии: "Ищи, и обрящешь. Познай самого себя". Ты сейчас готова открыться и узнать, на что способна с разными мужчинами; с несколькими — по крайней мере с парой. Может, не одновременно, а последовательно. И — я понимаю, что забегаю вперёд, и тебе, возможно, это не хочется слышать, потому что до этого ещё минимум год — но однажды ты будешь готова исследовать женщин. И получать от этого удовольствие. Они уже постоянно тебя хотят; ты просто этого не замечаешь. Но это потом, давай пока останемся в настоящем: всё, что я прошу — это чтобы ты встретилась с графом...

Vera [перебивая его] Договорись.