Студия 54, 2018

«Студия 54» была эпицентром мирового движения гедонизма 70-х – местом, которое не только изменило определение ночного клуба, но и стало символом целой эпохи. Его совладельцы, Ян Шрагер и Стив Рубелл, двое друзей из Бруклина, казалось, возникли из ниоткуда, чтобы внезапно возглавить новый тип нью-йоркского общества. Теперь, спустя 39 лет после того, как бархатная веревка была впервые переброшена через священный порог этого клуба, документальный фильм рассказывает реальную историю величайшего клуба всех времен, добираясь до самых темных тайн его создателей…
Студия 54 — место, где суперзвезды и супермодели плясали под диско по соседству с дрэг-королевам и одной очень веселой пенсионеркой, симпатичные молодые парни и девушки имели шанс наутро проснуться знаменитыми, а клерк с Уолл-стрит, воевавший во Вьетнаме, превращался в невероятную красотку Роллерену в платье, шляпе и на роликах. Впервые те из них, кому удалось это пережить, откровенно рассказывают, как это было на самом деле, на фоне архивных съемок той короткой, но яркой эпохи, что по сей день вдохновляет режиссеров, модных дизайнеров и просто людей, которые возводят веселье в особый жанр искусства и не боятся выделиться из толпы.