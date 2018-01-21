Студия 54, 2018

Студия 54 — место, где суперзвезды и супермодели плясали под диско по соседству с дрэг-королевам и одной очень веселой пенсионеркой, симпатичные молодые парни и девушки имели шанс наутро проснуться знаменитыми, а клерк с Уолл-стрит, воевавший во Вьетнаме, превращался в невероятную красотку Роллерену в платье, шляпе и на роликах. Впервые те из них, кому удалось это пережить, откровенно рассказывают, как это было на самом деле, на фоне архивных съемок той короткой, но яркой эпохи, что по сей день вдохновляет режиссеров, модных дизайнеров и просто людей, которые возводят веселье в особый жанр искусства и не боятся выделиться из толпы.