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Studio 54

Студия 54, 2018

2018 / США
7.0 Оцените
12 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Студия 54» была эпицентром мирового движения гедонизма 70-х – местом, которое не только изменило определение ночного клуба, но и стало символом целой эпохи. Его совладельцы, Ян Шрагер и Стив Рубелл, двое друзей из Бруклина, казалось, возникли из ниоткуда, чтобы внезапно возглавить новый тип нью-йоркского общества. Теперь, спустя 39 лет после того, как бархатная веревка была впервые переброшена через священный порог этого клуба, документальный фильм рассказывает реальную историю величайшего клуба всех времен, добираясь до самых темных тайн его создателей…

  • Режиссер Мэтт Тирнаур был не в восторге от окончательной версии фильма, так как продюсеры почти полностью перемонтировали его из-за провокационного содержания, такого как подробные описания сексуальных и наркотических оргий. 
  • Постоянными посетителями клуба были такие звезды, как Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор, Джон Траволта, Энди Уорхол, Мик Джаггер, Майкл Джексон и многие другие. Но уникальность клуба состояла в том, что, помимо них, туда вполне могли попасть совершенно обычные и непримечательные люди с улицы. 
  • После того как был обнаружен ВИЧ, клуб потерял популярность и вскоре был закрыт. Сейчас в его здании находятся театр и кабаре.

Студия 54 — место, где суперзвезды и супермодели плясали под диско по соседству с дрэг-королевам и одной очень веселой пенсионеркой, симпатичные молодые парни и девушки имели шанс наутро проснуться знаменитыми, а клерк с Уолл-стрит, воевавший во Вьетнаме, превращался в невероятную красотку Роллерену в платье, шляпе и на роликах. Впервые те из них, кому удалось это пережить, откровенно рассказывают, как это было на самом деле, на фоне архивных съемок той короткой, но яркой эпохи, что по сей день вдохновляет режиссеров, модных дизайнеров и просто людей, которые возводят веселье в особый жанр искусства и не боятся выделиться из толпы.

7.0 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 21 января 2018
Возраст 18+
Режиссер
Мэтт Тирнауэр
В ролях
Йен Шрагер
Стив Рубелл
Дональд Рубелл
Нил Шлезингер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Студия 54 3 постера
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12 голосов
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