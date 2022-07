1 Magical Evening Andrew Hung 7:14

2 Cinnamon Swirly Andrew Hung 0:52

3 Shane Danger - Manager Andrew Hung 1:13

4 Laurence's Lobby Andrew Hung 0:52

5 Delicious Feeling Andrew Hung 1:17

6 5 Dollars for Fun Andrew Hung 5:01

7 You Should Eat All of It Andrew Hung 0:48

8 Palominos Andrew Hung 1:01

9 The Show's Over Andrew Hung 1:38

10 Grains of Paradise Andrew Hung 3:01

11 Platonic Union Andrew Hung 1:21

12 Beverly Is a Man's Name Andrew Hung 0:54

13 Lulu Danger Andrew Hung 2:10

14 Rum and a Ramble Andrew Hung 3:43

15 14 Pieces of Candy Andrew Hung 1:29

16 Who the... Is Beverly Luff Linn Andrew Hung 0:38

17 Embroidery Andrew Hung 4:04

18 Flat Headed Birds Andrew Hung 2:19

19 Your Pelvis Is Kinked Andrew Hung 1:18

20 Choking on Breast Milk Andrew Hung 1:12

21 Colin Colin Colin, Selfish Selfish Selfish Andrew Hung 0:48

22 Lamb & Lily Andrew Hung 3:03

23 Earring Andrew Hung 2:09

24 Magical Evening (Snares) Andrew Hung 0:40

25 Edwin Andrew Hung 4:25

26 I Love Cold Beer! Andrew Hung 0:44

27 Feast on Snacks Andrew Hung 1:12

28 Fill Me with Your Stories Andrew Hung 0:49