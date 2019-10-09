«Вечер с Беверли Лафф Линн»: Рецензия Киноафиши

Что вы вообще знаете о любви длиною в жизнь? По сравнению с томной красоткой Лулу — скорее всего, ровным счетом ничего. Когда-то у нее был страстный роман с преподавателем поэзии Беверли, а сегодня у нее лишь скромная должность в захудалой забегаловке, которой управляет ее отвратительный муж-коротышка Шейн Дейнджер. Она его терпеть не может, а тут еще он решил ее уволить. Теперь Лулу целыми днями валяется на диване и курит одну сигарету за другой, пока в гипнотическом ТВ-забытьи не натыкается на шоу с кем бы вы думали? С любовью всей своей жизни — Беверли Лафф Линн! Шоу обещает своим зрителям одну магическую ночь, которая изменит жизнь, и Лулу, не долго думая, бросает вконец насточертевшего мужа и сбегает с первым встречным по имени Колин — одна магическая ночь больше не может ждать.

Премьеры двух последних фильмов британца Джима Хоскина прошли на главном американском фестивале нестандартного кино «Сандэнс». Не знаю, что уж неподготовленный зритель мог ожидать от Хоскина после фильма с говорящим названием «Сальный душитель», но поклонники его творчества точно будут довольны новым опусом. В абсурдных шуточках «Вечера с Беверли Лафф Линн» есть что-то до боли узнаеваемое — перекочевавшее то ли из фильмов Тодда Солондза, то ли из странноватых шедевров Линча. Но вернее всего будет поместить новый фильм Хоскина в золотой треугольник где-то между французским королем абсурда Квентином Дюпье, старожилом Джоном Уотерсом и модным фестивальным завсегдатаем Уэсом Андерсоном — и пусть вас не пугает это восхитительное сочетание. «Вечер с Беверли Лафф Линн» — это магический, в чем-то совершенно старомодный, ужасно трогательный и нежный фильм о возрождении потухшего костра чувств, о чудесах и о тех, кто всегда к ним готов. Все герои Хоскина находятся на пределе, все они — олицетворение самых ярких качеств: Лулу — женственности, ее спаситель Колин — галантности, муж Шейн — безмерного самомнения, а сам Лафф Линн — богемности и природной невозмутимости.

Вечер с Беверли Лафф Линн

Главное достоинство этого фильма, способное в равной степени заставить ненавидеть или обожать его создателя, — это, конечно, абсурд ради абсурда. Одни герои за обедом ненавязчиво рассказывают истории из детства о том, как бабушка награждала конфетками за каждую какашку, другие весь фильм заботливо поглаживают живот соседа с целью облегчить его страдания от газов, третьи издают странные волнообразные движения руками в порывах гнева. Ну и конечно, «Вечер с Беверли Лафф Линн» — это триумф актрисы Обри Плаза, невероятно обаятельной в своих кудряшках из 80-х и плюшевых свитерах всех возможных цветов. Каждый герой Хоскина — это неподражаемая квинтэссенция гротеска: от Шейна Дейнджера, который грабит брата своей жены в парике из фильма про Дивайн, до самого брата Лулу — индийца-вегана с оранжевыми волосами, заправляющего местным магазином здоровой еды. Ради чего это все, спросите вы? Ответ — абсолютно ни для чего. Просто медитируйте на каждой сцене или срочно уйдите от экрана. Третьего не дано.

Удивителен даже ритм экранного безумия Хоскина. Это не энергичное вбрасывание идиотских шуток, к которому мы привыкли, а методичное размалывание всех оттенков идиотизма и нелепости по цветастому полотну фильма. «Вечер с Беверли Лафф Линн» способен вывести из равновесия своей убийственно спокойной интонацией. В нем нет ни одной неожиданной монтажной склейки, камера медленно путешествует от героя к герою, ненавязчиво останавливается сначала на одном лице, затем на другом. И, казалось бы, сложно придумать более неподходящий монтаж для той искрящейся вакханалии, которая разворачивается в фильме. Но этот прием тут ровно так же, как и любой другой, служит своей благородной цели: созданию подлинной оды слабоумию и отваге.

Ксения Ильина