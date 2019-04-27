В основе фильма лежит роман-комедия Сергея Жмакина с совсем уж прямолинейным названием «Золотая струя». И да, именно об этом и пойдёт речь. О том, о чём вы подумали. Анатолий Сидоров (Юрий Оборотов) живёт нормальной жизнью, работает на заводе, встречается в гараже с мужиками с завода и пьёт водку, н мало зарабатывает и скромно живёт, не общаясь со своим непутёвым сыном-художником. Внезапно…
В фильме нет шаблонов, плоских диалогов и бездарных актеров.
Режиссер сумел собрать актеров удивительно органичных, они живут в своих героях, а не играют себя в них.
Прекрасно помогает режиссеру профессионально подобранный интерьер и места киносъемок, костюмы (великолепен главный герой картины в образе «современного творца»).
Теперь о сути — это не просто «веселенький сюжет», заигрывание со зрителем. Это жизнь людей, поставленных на грань выживания, понимающих ущербность времени в котором живут, но не теряющих лучших человеческих качеств - любви, чувства справедливости, оптимизма, надежды!
В фильме показаны сложные отношения поколений и их разные взгляды на жизнь. При этом указан путь объединения поколений — взаимопомощь, терпимость, прощение и стремление понять.
Фильм «Дар» - это дебют. Дебют не только режиссера, но во многом и всего коллектива.
Спасибо режиссеру и творческому коллективу за хорошую добрую комедию!
Мне кажется, «зерно взошло». Хочется надеяться, что оно пробьется через все трудности современной реальности.
Успеха и светлых добрых фильмов создателям и зрителям!
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