Наша рецензия

В основе фильма лежит роман-комедия Сергея Жмакина с совсем уж прямолинейным названием «Золотая струя». И да, именно об этом и пойдёт речь. О том, о чём вы подумали. Анатолий Сидоров (Юрий Оборотов) живёт нормальной жизнью, работает на заводе, встречается в гараже с мужиками с завода и пьёт водку, н мало зарабатывает и скромно живёт, не общаясь со своим непутёвым сыном-художником. Внезапно…