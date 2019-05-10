«Дар»: Рецензия Киноафиши

В основе фильма лежит роман-комедия Сергея Жмакина с совсем уж прямолинейным названием «Золотая струя». И да, именно об этом и пойдёт речь. О том, о чём вы подумали.

Анатолий Сидоров (Юрий Оборотов) живёт нормальной жизнью, работает на заводе, встречается в гараже с мужиками с завода и пьёт водку, н мало зарабатывает и скромно живёт, не общаясь со своим непутёвым сыном-художником. Внезапно в его жизнь врываются кардинальные перемены. Сидорова довольно некрасиво увольняют с работы — с завода, где он прожил всю трудовую жизнь. Но это всё пустяки по сравнению с тем, что Анатолий неожиданно открыл в себе художника. Оказывается, у него неординарный и редкий талант. Что самое главное — вполне монетизируемый талант. Но есть нюанс — у «молодого» художника крайне специфическая техника. Его можно назвать уринописцем.

«Дар»

История про мужика с завода, неожиданно открывшего в себе дар писать картины выделениями собственного тела, конечно, глубоко литературный сюжет. Литература использует наиболее сильный графический редактор — человеческую фантазию, поэтому такая история превращается в пикантную аллегорию современной действительности, современного искусства и их взаимодействие. В кино же совсем другие законы, и нельзя сказать, что роман Жмакина идеально подходит для экранизации.

То, что в литературной форме выглядит то ли ненарочитой притчей, то ли остросоциальным фарсом, в кино изобразить куда сложнее: тут надо показывать, а не рассказывать. Создатели фильма прибегают к неоднозначному приёму — работы главного героя зритель так и не увидит. То есть что он там нарисовал — отдаётся на откуп вашей фантазии. Можно возмущаться и говорить, что это нечестный, запрещённый приём, но есть немало фильмов, его использующих. Скажем, про содержание чемоданчика в «Криминальном чтиве» спорят до сих пор. Так что речь тут не в честности этого приёма, а в умении его использовать. В целом, если принять эту условность — фильм смотрится.

«Дар»

Конечно, это довольно неоднородное кино. От откровенно фарсовых «ширли-мырли» сцен фильм идёт чуть ли не к левиафановской остросоциальности со всеми её признаками вроде плохих, мерзких чиновников и нечистых на руку капиталистов. Но есть две сюжетные линии, оправдывающие любую неровность структуры.

Первая. «Дар» — это фильм о становлении художника, о принятии себя как творца. Рефлексия простого заводского мужика, неожиданно открывшего в себе живописца (да ещё и, прямо скажем, довольно декадентского) показана в фильме пускай комедийно, но убедительно.

Вторая. «Дар» — редкий пример фильма, в котором хорошим (ну ладно, хорошим лишь отчасти, но точно симпатичным) героям везёт только потому, что они хорошие. Никакому злу такое добро не победить. Даже если речь не о борьбе добра со злом, а лишь о том, можно ли выставить в музее картину, нарисованную мочой.

Пётр Волошин