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Девушка с завязанными повязкой глазами четко отбивает каблуками ритм – перед зрителем Росио Молина, испанская танцовщица, на счету которой множество наград в мире искусства и признание искушенной публики. Она переосмысляет наследие фламенко, смешивает танцевальные и музыкальные направления, ее выступления – образец современного искусства, чувственного, рискованного и в то же время осмысленного и предельно концентрированного. Так что фильм Эмилио Бельмонте интересен будет не…