«Импульсо: Больше, чем фламенко»: Рецензия Киноафиши

Танцевальное я

Девушка с завязанными повязкой глазами четко отбивает каблуками ритм – перед зрителем Росио Молина, испанская танцовщица, на счету которой множество наград в мире искусства и признание искушенной публики. Она переосмысляет наследие фламенко, смешивает танцевальные и музыкальные направления, ее выступления – образец современного искусства, чувственного, рискованного и в то же время осмысленного и предельно концентрированного. Так что фильм Эмилио Бельмонте интересен будет не только поклонникам испанки, но и всем, кто неравнодушен к искусству в целом. Танец Росио Молина в «Импульсо: Больше, чем фламенко» оборачивается бескомпромиссной практикой самопознания и нахождения танцовщицей границ собственного я.

Кадр из фильма «Импульсо: Больше, чем фламенко»

О ключевых для ее творчества моментах Росио расскажет собравшимся перед экраном сама. Ее закадровый голос время от времени дает о себе знать. Она не умничает и не хвастается, Росио скромна, трудолюбива и не красуется, работая на камеру. В фильме Бельмонте женщина, чей талант покорил Барышникова и многих других великих танцоров и танцовщиц, показана простой, особо не выделяющейся в толпе прохожих девушкой. На нее вряд ли обратишь внимание, если вдруг она займет соседнее место в электричке. Но внешность обманчива, и док Бельмонте улавливает, как преображается героиня ленты на сцене и в репетиционном зале.

Кадр из фильма «Импульсо: Больше, чем фламенко»

Тело Росио становится одним из ключевых элементов фильма. Молина не типичная танцовщица, она довольно коренастая, и все же физические данные не стали пределом, который не смогла бы преодолеть эта женщина. Ее творчество наглядно показывает, что танец не сводится к заученному набору движений фигуры с тонкими лодыжками, запястьями и длинными пальцами рук. Бельмонте, как может, ведет к тому, что красота не умещается в стереотипных представлениях о танцовщицах. К тому же танец Молина не назовешь красотой ради красоты, все-таки балансирование на пределе и попытка перешагнуть через себя, перепрыгнуть ту внутреннюю границу, что задает форму твоему я, как-то не всегда вяжется с картиночной привлекательностью. Самопознание, приравненное к самотворчеству, может вывести на поверхность что угодно. Росио Молина это явно понимает и не страшится идти на эксперименты.

Кадр из фильма «Импульсо: Больше, чем фламенко»

Другое дело, что для того, чтобы перформанс Росио оказался возможным и состоялся, ей приходится много тренироваться. И Бельмонте следит за ее тренировками. Он застал танцовщицу за подготовкой к новому проекту – «Импульсо», до премьеры которого во Франции осталось восемь месяцев. На репетициях Росио мы видим не изящное тельце а-ля фарфоровая кукла, готовая к фотосъемке для глянца, а живое тело, потное, уставшее. Именно такое тело становится пространством для рождения новых смыслов и нового я на выступлениях Молина. «Импульсо: Больше, чем фламенко» раз за разом напоминает, что искусство – это труд, в том числе труд физический и очень тяжелый. Фильм Бельмонте запечатлевает подготовку танцовщицы к новому выступлению едва ли не как труд крестьянина, пашущего в поле – чтобы нечто важное и подлинное дало о себе знать в танце, надо «пахать».

Кадр из фильма «Импульсо: Больше, чем фламенко»

«Импульсо: Больше, чем фламенко» ‒ одна из тех документальных лент, где не творится культа личности главного героя повествования. Росио Молина здесь спокойно и сосредоточенно представляет свою теорию танцевального субъекта и субъекта танца, а не хвалится звездной карьерой танцовщицы фламенко. Восторженные отзывы коллег и музыкантов о том, что она делает, в фильме, конечно, звучат, но без особого пафоса. Не выглядят чем-то неожиданным и рассказы родителей танцовщицы о ее детстве и становлении в качестве художницы танца. Этот фильм не подробная биография Росио Молина. Он, скорее, раскрывает то, какие возможности человеку предоставляет танец для самопознания, и то, что даются они не просто так, а как результат постоянной работы над собой и умения работать в команде.

В российском прокате с 13 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Импульсо: Больше, чем фламенко»