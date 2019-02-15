«Святая Агата»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев о католическом хорроре про беременность

Клаустрофобное настроение Святой Агаты задаётся первой же сценой фильма: главная героиня оказывается запертой в давящем гробу, а её крики и мольбы никто не услышит. После этого короткого забега вперед повествование возвращается к началу. На дворе 1957 год, место действия — юг Америки. Молодая девушка Мэри (Сабрина Керн) переживает череду личных потрясений. Младший брат погиб при трагических обстоятельствах, а всё, что делает отец — пьёт по-чёрному и запрещает ей общаться с трубачом Джимми. Результат до боли предсказуем: Мэри покидает дом, на пару с возлюбленным жульничает в карточных играх в тухлых маленьких пабах и в конце концов беременеет.

Так, шаг за шагом, она оказывается готовой принять чужую помощь, которая незамедлительно придёт навстречу к заблудшей душе. Мэри въезжает в католический женский монастырь, изолированный от грешного мира многими милями лесных угодий. Вот только живут здесь не по-божески — мать-настоятельница (Кэролин Хеннеси) держит заведение в ежовых рукавицах. Здесь не принято тратить еду (одна девушку показательно заставляют съесть собственную рвоту), а вырваться наружу практически невозможно, несмотря на заверения, что все здесь находятся по своей воле. В ход идут изощрённые психологические издевательства и натуральные физические мучения (например, зашитые толстой нитью рты или отрезанные языки). Лес полон медвежьих капканов, а в самом монастыре творится явно что-то ненормальное — молодые послушницы регулярно пропадают, как и дети, которых они вынашивали.

Даррен Линн Боусман — не последняя фигура в мире мейнстримного хоррора. В нулевые он сделал себе имя на трех сиквелах пыточной «Пилы», а после коммерческого успеха принялся за жанровые эксперименты. Культовый трэш-мюзикл «Генетическая опера» (вполне себе «Шоу ужасов Рокки Хоррора» XXI века) — его рук дел, как и вольный ремейк классического слэшера «День матери». Впрочем, были у него и откровенно слабые фильмы — «11-11-11» и провальный хоррор-комикс «Абатуар. Лабиринт страха».

Его новая жанровая работа «Святая Агата» — не полноценный эксперимент, а бодрое и страшное кино, при этом лишённое сверхъестественного измерения. Самый жуткий зверь — это человек, всё по заветам «Пилы» и прочего torture porn. Монастырь, в который попадает главная героиня, лишён дотаций со стороны Ватикана, поэтому существует на пожертвования от богатых частных лиц. Нетрудно догадаться, что речь идёт о своеобразной бизнес-схеме по продаже детей молодых послушниц — реальный исторический факт, распространенный «грешок» католической церкви.

Ужасы католицизма уже неоднократно обличали в кинематографе разных стран, жанров и стилей — от жесткой драмы «Сестры Магдалины» до псевдодокументальных прошлогодних «Дверей Дьявола». Фильм Боусмана не добавляет в копилку ничего нового, но и не смягчает красок, выкручивая тему на максимум: это практически боди-хоррор про беременность (сравнения с «Ребёнком Розмари» более чем уместны) на фоне истории о злоупотреблении властных структур. В этом смысле церковь — не специфическая структура, а скорее одно из проявлений патриархального режима, который не даёт женщине права распоряжаться собственным телом. И даже больше того — собственной личностью. Беременную и испуганную Мэри вскоре переименуют в Агату, забрав у неё возможность распоряжаться и своей свободой, и именем, и собственным ребёнком.

Святая Агата» периодически дает натурального Ардженто (тут есть пара сцен, чьё цветовое решение отсылает к «Суспирии») и визуально выглядит очень достойно. Это всё ещё мейнстримный хоррор, но зато в его арсенале есть и отличные актёрские работы. В роли Мэри — Сабрина Керн, которая переживает по ходу действия самые разные телесные и психологические трансформации. Это первый заметный фильм Керн, но актриса уже сотрудничала с Боусманом в постановке иммерсивного шоу Tension Experience.

Но главная звезда фильма — мать-настоятельница. Кэролин Хеннеси воплощает запоминающийся образ безжалостной руководительницы этой секты, маскирующейся под католический приют для несчастных. Её героиня — не фанатичка, а расчётливая и циничная бизнес-леди, облачённая в чёрные одеяния. Впрочем, на каждого властного безумца найдется свой гроб, равно как и любая идеология когда-то будет похоронена. Фильм Боусмана примерно об этом. «Святая Агата» и сама представляет собой грубо сколоченный, но впечатляющий гроб — пугает и делает это эффектно, обходясь без призраков и оживших мертвецов.

Марат Шабаев