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Клаустрофобное настроение Святой Агаты задаётся первой же сценой фильма: главная героиня оказывается запертой в давящем гробу, а её крики и мольбы никто не услышит. После этого короткого забега вперед повествование возвращается к началу. На дворе 1957 год, место действия — юг Америки. Молодая девушка Мэри (Сабрина Керн) переживает череду личных потрясений. Младший брат погиб при трагических обстоятельствах, а всё, что делает отец — пьёт по-чёрному и запрещает ей общаться с трубачом…