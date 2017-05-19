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A Ciambra

Чамбра, 2017

2017 / Германия / Италия / США / Франция
6.9 Оцените
11 голосов
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О фильме

В Чамбре, небольшой цыганской общине близ калабрийского городка Джоя-Тауро, Пио Амато старается как можно скорее стать взрослым. В четырнадцать лет он пьет, курит и легко находит общий язык как с итальянцами, так и с мигрантами. Пио повсюду следует за своим братом Козимо, запоминая правила выживания на улицах города. Когда Козимо неожиданно исчезает, Пио придется доказать, что теперь он готов стать мужчиной. Один из самых ожидаемых фильмов программы RIFF. Его мировая премьера прошла на 70-м Каннском международном кинофестивале, фильм был отобран от Италии претендентом в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» на 90-ю церемонию «Оскара», принимал участие в кинофестивале «Санденс», завоевал итальянский «Оскар» — премию «Давид ди Донателло» — и множество других наград. Продюсером картины выступил Мартин Скорсезе.

6.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 26 января 2018
Премьера в мире 19 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Йонас Карпиньяно
В ролях
Пио Амато
Иоланда Амато
Дамиано Амато
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чамбра 2 постера
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