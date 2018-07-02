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Иранскому режиссеру Хасану Касмаи (Хасан Маджуни) запретили снимать фильмы, и на жизнь мужчина вынужден зарабатывать, делая рекламные ролики. Тем не менее он интересен прессе, и у него есть преданные поклонники. Точнее, навязчивая поклонница его творчества упорно следит за ним и его близкими, попутно запечатлевая на видео и фото будни кумира. Но на этом беды Хасана не заканчиваются. Его любимая актриса Шива (Лейла Хатами) решила сниматься в фильме другого режиссера. Конкурента как в делах…