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Свинья Свинья
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The Pig Свинья 2018 / Иран
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Свинья»

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Иранскому режиссеру Хасану Касмаи (Хасан Маджуни) запретили снимать фильмы, и на жизнь мужчина вынужден зарабатывать, делая рекламные ролики. Тем не менее он интересен прессе, и у него есть преданные поклонники. Точнее, навязчивая поклонница его творчества упорно следит за ним и его близкими, попутно запечатлевая на видео и фото будни кумира. Но на этом беды Хасана не заканчиваются. Его любимая актриса Шива (Лейла Хатами) решила сниматься в фильме другого режиссера. Конкурента как в делах…

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Мария Утехина 2 июля 2018, 19:16
Оценка
История начинается с того, что сумасшедший маньяк в маске свиньи выходит на охоту за известными иранскими режиссерами. Главный герой Хасан Касмаи — опальный режиссер и инфантильный мужчина средних лет. Убийства коллег по цеху заставляют Хасана задуматься, почему их так безжалостно убивают, а о нем то ли забыли, то ли не хотят признавать гением. В ожидании судного часа герой занимается своими привычными делами: играет в теннис, ходит на вечеринки, рефлексирует, снимает рекламу о борьбе с насекомыми, ссорится с музой и жалуется маме на незавидную судьбу. По мере развития событий герой начинает видеть галлюценогенные сны, в которых жертвы маньяка дают ему жизненные советы по борьбе с народным ополчением и павшими на него подозрениями в убийствах.

"Свинья" — это фильм, наполненный здоровым иранским черным юмором, он по-современному свеж и оригинален. Но это не только комедия. В Иране многие режиссеры сидят по "домашним арестом", им запрещают снимать фильмы, но настоящие творцы продолжают снимать даже под запретом. В этом и заключается настоящая сила искусства кино. В данном случае, метафора с маньяком в маске свиньи очевидна. Государство, лишая режиссеров счастья самовыражения и мешая им творить, метафорически говоря, убивает их, как это делает маньяк в фильме. Режиссер определенно делает сильное заявление данной картиной. И то, что фильм вышел в свет — это уже невероятное событие для иранского кинематографа. Мани Хагиги удалось смешать в фильме сатиру, самоиронию и триллер. Напряжение режиссер разряжает юмористическими вставками, и зрителю ничего не остается кроме как кататься на американских (иранских) эмоциональных горках.

Фильм "Свинья" иранского режиссера Мани Хагиги может показаться довольно фееричным и даже жестоким зрелищем, особенно тем, кто не готов воспринимать новое иранское кино. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении, оно оказывается не таким уж и чужим: в фильме чувствуется влияние европейского и американского кино, но при этом эта история очень самобытная, с харизматичными, колоритными и узнаваемыми типажами героев.
2 июля 2018, 19:16 Ответить
Мария Утехина 2 июля 2018, 21:03
Оценка
— Не впадайте в стресс из-за троллей в Твиттере. — Вся моя жизнь один сплошной стресс. (с)
История начинается с того, что сумасшедший маньяк в маске свиньи выходит на охоту за известными иранскими режиссерами. Главный герой Хасан Касмаи — опальный режиссер и инфантильный мужчина средних лет. Убийства коллег по цеху заставляют Хасана задуматься, почему их так безжалостно убивают, а о нем, то ли забыли, то ли не хотят признавать гением. В ожидании судного часа герой занимается своими привычными делами: играет в теннис, ходит на вечеринки, рефлексирует, снимает рекламу о борьбе с насекомыми, ссорится с музой и жалуется маме на незавидную судьбу. По мере развития событий герой начинает видеть галлюценогенные сны, в которых жертвы маньяка дают ему жизненные советы по борьбе с народным ополчением и павшими на него подозрениями в убийствах."Свинья" — это фильм, наполненный здоровым иранским черным юмором, он по-современному свеж и оригинален. Но это не только черная комедия. В Иране многие режиссеры находятся под домашним арестом, им запрещают снимать фильмы, но настоящие творцы продолжают снимать даже под запретом. В этом и заключается настоящая сила искусства кино. В данном случае, метафора с маньяком в маске свиньи легко считывается. Государство, лишая режиссеров счастья самовыражения и мешая им творить, метафорически говоря, убивает их, как это делает маньяк в фильме. Режиссер, определенно, делает сильное заявление данной картиной. И то, что фильм вышел в свет — это уже невероятное событие для иранского кинематографа. Мани Хагиги удалось смешать в фильме сатиру, самоиронию и триллер. Напряжение режиссер разряжает юмористическими вставками, и зрителю ничего не остается, кроме как кататься на американских (иранских) эмоциональных горках, то заливаясь смехом, то неуютно ёрзая в кресле.Фильм "Свинья" иранского режиссера Мани Хагиги может показаться довольно фееричным и даже жестоким зрелищем, особенно тем, кто не готов воспринимать новое иранское кино. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении оно оказывается не таким уж и чужим: в фильме чувствуется влияние европейского и американского кино, при этом, история очень самобытная, с харизматичными, колоритными и узнаваемыми типажами героев. Фильм стоит смотреть, потому что это свежий, нетипичный взгляд на роль режиссера в киноискусстве и те реалии, с которыми приходится сталкиваться творцам в Иране.
2 июля 2018, 21:03 Ответить
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