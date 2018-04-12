«Свинья»: Рецензия Киноафиши
Иранскому режиссеру Хасану Касмаи (Хасан Маджуни) запретили снимать фильмы, и на жизнь мужчина вынужден зарабатывать, делая рекламные ролики. Тем не менее он интересен прессе, и у него есть преданные поклонники. Точнее, навязчивая поклонница его творчества упорно следит за ним и его близкими, попутно запечатлевая на видео и фото будни кумира. Но на этом беды Хасана не заканчиваются. Его любимая актриса Шива (Лейла Хатами) решила сниматься в фильме другого режиссера. Конкурента как в делах амурных, так и в профессии Касмаи на дух не переносит. Его соперник делает бездарные картины, когда Хасан может только мечтать о полном метре. К тому же в окрестностях завелся маньяк, отрубающий головы местным режиссерам и вырезающий на лбах своих жертв слово «Свинья». И Хасан никак не может понять, почему тот не обращает внимание на него, чем он хуже других. О своих терзаниях режиссер рассказывает престарелой матери.
Мани Хагиги снял лихую черную комедию, которую условно можно разделить на две главы. Они различаются в большей степени по настроению, чем по спектру вопросов, несмотря на заметный переход от одной темы к другой. Режиссер начинает с подтрунивания над главным героем ленты, жаждущим славы и почитания. Хасан похож на великовозрастного дитя, готового устроить настоящую истерику на людях, если что-то пойдет не так, как он хочет. У него есть уже взрослая дочь, но сам он все еще нуждается в опеке и одобрении. В общем, Хасан далеко не героический персонаж, о храбрости которого можно слагать легенды и бегать за ним по пятам, документируя жизнь столь выдающейся личности для будущих поколений.
Мани Хагиги не противопоставляет главного героя фильма правящему режиму, он показывает неуклюжего и смешного мечтателя, растворяющегося в своих грезах и стирающего грань между фантазиями и реальностью. Порой оно и к лучшему. Иногда мечты Хасана становятся для него отдушиной, скрашивающей муки и позволяющей выбраться из узкой и темной клетки в пространство более пригодное для жизни. Правда, это не значит, что Хасан властелин своих грез и они постоянно срабатывают как сладкая пилюля. Он не застрахован от кошмаров, в которых воображение поражает его картинами ужасающих событий, свидетелем коих ему, казалось бы, посчастливилось не быть.
Во второй главе Мани Хагиги резко меняет настроение фильма. Залихватский фарс уходит в тень едва ли не депрессивного триллера. Режиссер переводит насмешливый и явно любующийся взгляд с кинематографа на социальные сети. В критике соцсетей «Свинья» не предлагает ничего принципиально нового. Мани Хагиги доводит до абсурда и так давно всем известные тезисы. В фильме блогеры оказываются наделены теми же «бонусами» популярности, что и деятели киноиндустрии, только то, над чем Мани Хагиги подшучивал относительно кинобизнеса, в масштабах социальных сетей приобретает пугающие черты. При этом блогеры у режиссера тоже зависимы от иллюзий и фантазий. На просторах интернета выдумываются остросюжетные истории, способные соперничать со сценарием некоторых фильмов.
Иными словами, за критикой социальных сетей и производимых ими эффектов, а также образом капризного режиссера в «Свинье» скрывается пристальное внимание к миру воображения, к тому, какую силу оно имеет над человечеством. Мани Хагиги идет от кино к социальным сетям и не забывает о сновидениях, которые в его ленте порой выступают в качестве мистического предзнаменования и обладают силой не меньшей, чем меткий выстрел матери главного героя его фильма. «Свинья» оборачивается хитросплетением мечтаний, дерзкой и яркой одой кинематографу и признанием других форм деятельности, где также заявляет о себе мощь воображения.
Елена Громова
В российском прокате с 19 апреля 2018 года
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