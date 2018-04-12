«Свинья»: Рецензия Киноафиши

Фантастические сети

Иранскому режиссеру Хасану Касмаи (Хасан Маджуни) запретили снимать фильмы, и на жизнь мужчина вынужден зарабатывать, делая рекламные ролики. Тем не менее он интересен прессе, и у него есть преданные поклонники. Точнее, навязчивая поклонница его творчества упорно следит за ним и его близкими, попутно запечатлевая на видео и фото будни кумира. Но на этом беды Хасана не заканчиваются. Его любимая актриса Шива (Лейла Хатами) решила сниматься в фильме другого режиссера. Конкурента как в делах амурных, так и в профессии Касмаи на дух не переносит. Его соперник делает бездарные картины, когда Хасан может только мечтать о полном метре. К тому же в окрестностях завелся маньяк, отрубающий головы местным режиссерам и вырезающий на лбах своих жертв слово «Свинья». И Хасан никак не может понять, почему тот не обращает внимание на него, чем он хуже других. О своих терзаниях режиссер рассказывает престарелой матери.

Кадр из фильма «Свинья»

Мани Хагиги снял лихую черную комедию, которую условно можно разделить на две главы. Они различаются в большей степени по настроению, чем по спектру вопросов, несмотря на заметный переход от одной темы к другой. Режиссер начинает с подтрунивания над главным героем ленты, жаждущим славы и почитания. Хасан похож на великовозрастного дитя, готового устроить настоящую истерику на людях, если что-то пойдет не так, как он хочет. У него есть уже взрослая дочь, но сам он все еще нуждается в опеке и одобрении. В общем, Хасан далеко не героический персонаж, о храбрости которого можно слагать легенды и бегать за ним по пятам, документируя жизнь столь выдающейся личности для будущих поколений.

Кадр из фильма «Свинья»

Мани Хагиги не противопоставляет главного героя фильма правящему режиму, он показывает неуклюжего и смешного мечтателя, растворяющегося в своих грезах и стирающего грань между фантазиями и реальностью. Порой оно и к лучшему. Иногда мечты Хасана становятся для него отдушиной, скрашивающей муки и позволяющей выбраться из узкой и темной клетки в пространство более пригодное для жизни. Правда, это не значит, что Хасан властелин своих грез и они постоянно срабатывают как сладкая пилюля. Он не застрахован от кошмаров, в которых воображение поражает его картинами ужасающих событий, свидетелем коих ему, казалось бы, посчастливилось не быть.

Кадр из фильма «Свинья»

Во второй главе Мани Хагиги резко меняет настроение фильма. Залихватский фарс уходит в тень едва ли не депрессивного триллера. Режиссер переводит насмешливый и явно любующийся взгляд с кинематографа на социальные сети. В критике соцсетей «Свинья» не предлагает ничего принципиально нового. Мани Хагиги доводит до абсурда и так давно всем известные тезисы. В фильме блогеры оказываются наделены теми же «бонусами» популярности, что и деятели киноиндустрии, только то, над чем Мани Хагиги подшучивал относительно кинобизнеса, в масштабах социальных сетей приобретает пугающие черты. При этом блогеры у режиссера тоже зависимы от иллюзий и фантазий. На просторах интернета выдумываются остросюжетные истории, способные соперничать со сценарием некоторых фильмов.

Кадр из фильма «Свинья»

Иными словами, за критикой социальных сетей и производимых ими эффектов, а также образом капризного режиссера в «Свинье» скрывается пристальное внимание к миру воображения, к тому, какую силу оно имеет над человечеством. Мани Хагиги идет от кино к социальным сетям и не забывает о сновидениях, которые в его ленте порой выступают в качестве мистического предзнаменования и обладают силой не меньшей, чем меткий выстрел матери главного героя его фильма. «Свинья» оборачивается хитросплетением мечтаний, дерзкой и яркой одой кинематографу и признанием других форм деятельности, где также заявляет о себе мощь воображения.

Елена Громова

В российском прокате с 19 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Свинья»