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Свинья
Свинья, 2018: актеры и роли
The Pig
Свинья
2018 / Иран
Трейлер
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Свинья, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мани Хагиги
Mani Haghighi
В ролях
Хасан Маджуни
Hassan Majooni
Лейла Хатами
Leila Hatami
Лейли Рашиди
Leili Rashidi
Париназ Изадйар
Parinaz Izadyar
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