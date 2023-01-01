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Свинья Свинья
Киноафиша Фильмы Свинья Свинья, 2018: актеры и роли
The Pig Свинья 2018 / Иран
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Свинья, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мани Хагиги Мани Хагиги Mani Haghighi
В ролях
Хасан Маджуни Хасан Маджуни Hassan Majooni Лейла Хатами Лейла Хатами Leila Hatami Лейли Рашиди Лейли Рашиди Leili Rashidi Париназ Изадйар Париназ Изадйар Parinaz Izadyar
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