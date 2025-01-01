События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда

«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше

Возвращение Джона Сноу и не только: что могли бы показать в 9 сезоне «Игры престолов» — ИИ все уже придумал

Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов

«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно

Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»

Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии