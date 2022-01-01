Незнакомец во мне, 2008

Молодые влюбленные Ребекка и ее друг Юлиан ждут первого ребенка и полны приятного предвкушения. Малыш рождается здоровым, и жизнь кажется прекрасной. Но вместо безответной материнской любви, которую Ребекка ожидала обнаружить в себе, она окунается в эмоциональный хаос. Беспомощность и отчаяние овладевают ею, а собственный ребенок кажется чужим. Сознание Ребекки на грани помрачения, она понимает, что ее состояние может отразиться на ребенке. Теперь только любовь способна возвратить ее к нормальной жизни...

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