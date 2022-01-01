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Незнакомец во мне Незнакомец во мне
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Fremde in mir, Das

Незнакомец во мне, 2008

2008 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Молодые влюбленные Ребекка и ее друг Юлиан ждут первого ребенка и полны приятного предвкушения. Малыш рождается здоровым, и жизнь кажется прекрасной. Но вместо безответной материнской любви, которую Ребекка ожидала обнаружить в себе, она окунается в эмоциональный хаос. Беспомощность и отчаяние овладевают ею, а собственный ребенок кажется чужим. Сознание Ребекки на грани помрачения, она понимает, что ее состояние может отразиться на ребенке. Теперь только любовь способна возвратить ее к нормальной жизни...
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Эмили Атеф
Эмили Атеф
В ролях
Сюзанна Вольф
Йохан фон Бюлов
Йохан фон Бюлов
Марен Кройман
Ханс Диль
Юдит Энгель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Незнакомец во мне 1 постер
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